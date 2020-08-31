KOBİ’lere faizsiz 100 bin TL kredi! Selin vurduğu Giresun’da KOBİ’lere devlet destekli kredi ne zaman verilecek?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Giresunun Dereli ilçesinde yaptığı incelemelere ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gece imzaladığım kararla tek seferde 20 milyon liralık bir kaynağı AFAD'a aktardım. Hazine ve Maliye Bakanlığımız afetten zarar gören yerlerde mücbir durum ilan etmiş ödemeleri ertelemiştir. Esnafın 50 bin liraya kadar olan zararı hibe edilecek. Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı. Cumuhbaşkanı Erdoğan, sel bölgesinde önemli açıklamalarda bulunarak, "Esnafın 50 bin liraya kadar olan zararı hibe edilecek. Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur." ifadelerini kullandı.

50 BİN LİRAYA KADAR HİBE VERİLECEK

Giresun'a 73 milyon liralık ödenek gönderildi. Dün gece imzaladığım kararla tek seferde 20 milyon liralık bir kaynağı AFAD'a aktardım. Hazine ve Maliye Bakanlığımız afetten zarar gören yerlerde mücbir durum ilan etmiş ödemeleri ertelemiştir. Esnafın 50 bin liraya kadar olan zararı hibe edilecek

KOBİ'LERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur. Bölgede 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri aldık. Yatırımları planladık. Çalışmalara başladık.

Üreticilerimize verilecek tarımsal destekleme ödemeleri erkene alınarak 8 milyon TL ödeme yapılmıştır. Konut, iş yeri ve diğer hasarlar için 6.5 milyon lira nakdi yardım yapıldı.

100 TL DEVLET DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

KOBİ'Lere verilecek 100 bin TL devlet desteğinin ne zaman ve hangi şartlarda verileceği henüz açıklanmadı. Detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı öngörülüyor.