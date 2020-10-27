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Kobani soruşturmasında flaş gelişme

27 Ekim 2020 Salı - 10:35 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 11:15

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında, ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu bulunduğu bilgilerine ulaşılan, yine bir kısmı örgüt tarafından kadro eğitimi alan, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görev alan, Kandil-Türkiye arasında kuryelik yapan 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında, ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu bulunduğu bilgilerine ulaşılan, yine bir kısmı örgüt tarafından kadro eğitimi alan, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görev alan, Kandil-Türkiye arasında kuryelik yapan 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
 

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