Kobani olayları nedir? 6-7 Ekim olayları neden oldu? (Kobani olayları operasyonu 2020)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatıldı. Terörle mücadele ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili ve HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'li RTÜK üyesi Ali Ürküt, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, MYK üyesi Alp Altınörs ile mevcut ve eski HDP yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi. Peki, Kobani olayları nedir, neden oldu? 6-7 Ekim olayları ve Kobani olayları operasyonu…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'teki Kobani olayları nedeniyle soruşturma kapsamında aralarında 7 ilde eski HDP'li vekillerin de bulunduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilenler arasında; MYK üyesi Alp Altınörs, eski milletvekili ve MYK üyesi Nazmi Gör, MYK üyesi Ali Ürküt, eski milletvekili ve MYK üyesi Altan Tan, eski milletvekilleri Ayla Akat Aka, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Beyza Üstün, MYK üyesi Gülfer Kaya, eski milletvekili Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen yer aldı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltı haberlerinin ardından Kobani olayları olarak bilinen 6-7 Ekim olayları yeniden araştırılmaya başlandı. 6-7 Ekim Kobani olayları nedir, neden oldu?

KOBANİ OLAYLARI NEDİR?

Kobani Olayları olarak bilinen 6-7 Ekim Olayları, IŞİD'in Kobani'yi kuşatmasına karşılık YPG terör örgütünü Türkiye sınırları üzerinden silah nakli yapmasına izin vermeyen Hükûmete tepki olarak HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim'de aldığı kararla ve sokağa çıkma çağrısıyla başlayan protesto eylemleri ve silahlı çatışmalar halini alan olaylardır.

Silahlı çatışmalar, YDG-H terör örgütünün öncülüğünde başlatılmış ve daha sonra HÜDA-PAR taraftarlarının ve ülkücülerin de çatışmalara katılımıyla ve ardından polis güçlerinin müdahaleleriyle büyümüş ve yayılmıştır. Olaylarda göstericilerin bir kısmının sivil halka saldırılar gerçekleştirmesi ve birçok kamu binasının yanında ev, işyerleri ve taşıtların yakılması nedeniyle pek çok ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 10 Ekim itibarıyla 35 kişi gösteriler sırasında hayatını kaybetti.

İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre 7-12 Ekim 2014 tarihleri arasında Kobani eylemlerinde ülke genelinde 46 kişi öldü, 682 kişi yaralandı ve 323 kişi tutuklandı. Anadolu Ajansı tarafından verilen bilgilere göre ise 1113 bina hasar gördü

KOBANİ OLAYLARI KAÇ GÜN SÜRDÜ?

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kürt kenti Kobani'de IŞİD kuşatması ağustosta, saldırısı ise 17 Eylül'de başladı. Ve bu küçük kent bir anda tüm dünyanın ilgi odağı haline geldi. Kobani'de 4 aydır, 15 haftadır, 107 gündür süren ve kobani olayları adı verilen olaylar süresidir.

KOBANİ NEREDE?

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesi sınırları içerisinde yer alan yerin adı. Rojava olarak da adlandırılan bölgede yer alan kantonlardan biri olarak adlandırılan Kobani Arapça'da ise Ayn el Arap olarak geçiyor.

KOBANİ OPERASYONU 2020

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 ilde başlattığı PKK/KCK operasyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "06-07-08/ Ekim 2014 tarihlerinde, Ülkemiz genelinde 'KOBANİ' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında “Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b” üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine;

Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere (35) il, (96) ilçe ve (131) yerleşim yerinde, özellikle 06.10.2014 tarihinden başlayarak 07-08-09.10.2014 tarihlerinde yollara barikatlar kurmak sureti ile yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, vatandaşların ikametlerine, işyerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvvetinin olaylarda yaralandığı, bazı illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği olaylar meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.



TERÖR EYLEMLERİNDE 37 KİŞİ ÖLDÜ

Yapılan açıklamada meydana gelen Terör olayları kapsamında 07.10.2014 gününden başlayarak 08-09.10.2014 tarihleri arasında terör eylemleri sonucunda 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Terör eylemlerine dayalı cinayetlerin 07.10.2014 tarihinde işlenmeye başlandığı da bildirilen açıklamada, bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 08.10.2014 tarihinde de devam ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

MEYDANA GELEN OLAYLARDA 9 AYRI SUÇ DEFALARCA İŞLENDİ

Açıklamanın devamında ise meydana gelen olaylarda işlenen suçlar da yer aldı. Buna göre, nitelikli adam öldürme (37), adam öldürmeye teşebbüs (29), mala zarar verme (3777), alıkoyma (25), hırsızlık (395), yağma (15), işyeri ve konut dokunulmazlıklarını ihlal (308), Türk Bayrağını Yakma (13), Atatürk’ü Koruma Kanununa Muhalefet (7) suçları işlenirken 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşta yaralandı. Başlatılan soruşturmada Demirtaş ile Yüksekdağ gözaltına alınmıştı.



Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı, "Ülke genelinde meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yönetici ve partililer hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014/146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu tutuklu olarak bulunmakta olup gelinen aşama itibariyle Ankara merkezli 7 ilde, 25.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir.

Karar gereği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."