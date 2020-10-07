Koalisyon ne demek? Koalisyon hükümeti nedir, nasıl kurulur? Türkiye’de oluşturulan koalisyon hükümetleri…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet ortağı Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Parti Meclisi toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, HP'nin hükümetten çekildiğini duyurdu. HP Genel Başkanı Yenal Senin, devletin bütünlüğünün bozulduğunu vurgulayarak, "Hükümetin bozulma sebebi tutarsızlık ve Ersin Tatar'dır" dedi. Senin, "Partimiz hükümette bulunduğumuz bu dönemde sorumlulukla hareket etmiş, üzerine düşeni yapmıştır. Dış politikayla doğrudan ilgili olarak yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır" dedi.

KOALİSYON NEDİR?

Koalisyon, iki veya daha fazla kişinin, hiziplerin, devletlerin, siyasi partilerin, orduların ortak hedefe ulaşmak için bir ortaklık içinde geçici olarak birlikte çalışmayı kabul etmesiyle oluşan bir gruptur. Parlamenter sistemde birden fazla partinin bir araya gelerek oluşturdukları ittifakla, ülkeyi ortak olarak yönetmelerine de denir.

KOALİSYON HÜKÜMTİ NEDİR?

Koalisyon hükümeti, birden fazla parti veya gruba bağı üyelerden oluşan karma hükümet modelidir. Tek partinin çoğunluğu yakalayamadığı durumlarda işleyen bir yöntem olan koalisyon kelime olarak bir hedefe ulaşmak amacıyla bir araya gelmek anlamına geliyor.

Yasama meclislerinde bir tek partinin çoğunluğu elde edemediği durumlarda, en çok sandalyeye sahip partinin başkanının kabineyi kurmakla görevlendirilmesi gerekir. Koalisyon hükümetlerine daha çok seçimlerde nispi temsil sistemini benimsemiş ülkelerde rastlanır.

TÜRKİYE KOALİSYON HÜKÜMETLERİ

1961-1962 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi Koalisyonu

1962-1963 arasında Cumhuriyet Halk Partisi -Yeni Türkiye Partisi -Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Bağımsızlar Koalisyonu

1963-1965 Cumhuriyet Halk Partisi -Bağımsızlar Koalisyonu

26 Ocak 1974 – 17 Kasım 1974 Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selamet Partisi Koalisyonu

31 Mart 1975- 21 Haziran 1977 Adalet Partisi- Millî Selamet Partisi- Milliyetçi Hareket Partisi- Cumhuriyetçi Güven Partisi Koalisyonu

21 Temmuz 1977- 5 Ocak 1978 Adalet Partisi - Millî Selamet Partisi- - Milliyetçi Hareket Partisi

20 Kasım 1991 – 16 Mayıs 1993 Doğru Yol Partisi- Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyonu

25 Haziran 1993 – 5 Ekim 1995 Doğru Yol Partisi- Sosyaldemokrat Halkçı Parti Koalisyonu

30 Ekim 1995 – 6 Mart 1996 Doğru Yol Partisi- Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonu

6 Mart 1996 – 28 Haziran 1996 Anavatan Partisi - Doğru Yol Partisi Koalisyonu

28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997 Refah Partisi - Doğru Yol Partisi Koalisyonu

30 Haziran 1997 – 11 Ocak 1999 Anavatan Partisi - Demokratik Sol Parti - Demokrat Türkiye Partisi Koalisyonu

28 Mayıs 1999 – 18 Kasım 2002 Demokratik Sol Parti - Milliyetçi Hareket Partisi - Anavatan Partisi Koalisyonu