Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, kelimelerinin baş harfleri ile adlandırılan Koah hastalığı, akciğerlerde yer alan ve bronş ismi verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucunda; öksürük, solunum güçlüğü ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan önemli bir kronik hastalıktır. Peki, Koah hastalığı akciğer filminde belli olur mu? Koah hastalığı nerede gözükür? Koah hastalığı neden olur? İşte detaylar…

Koah hastalığı, akciğerlerin tıkanması sonucunda; öksürük, solunum güçlüğü ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açan önemli bir kronik hastalıktır. Nefes alma sonucunda akciğerlere dolan temiz hava bronşlar tarafından emilir ve temiz hava içinde bulunan oksijen, kan ile diğer tüm dokulara ulaştırılır.

KOAH HASTALIĞI AKCİĞER FİLMİNDE BELLİ OLUR MU?

KOAH hastalığı, son dönemlerde çok sayıda görülen oldukça önemli bir rahatsızlıktır. Koah hastalığının ortaya çıktığı zaman bronşlar tıkanarak akciğer kapasitesinin önemli oranda azalmasına neden olur. Bu durumda da alınan temiz hava akciğerlerde yeteri kadar emilemez. Bunun sonucunda da kan ile dokulara yeterli oksijen iletimi sağlayamaz.

KOAH tanısı için kişi, muaye edildikten sonra şikayetleri de göz önünde bulundurularak konulur. KOAH tanısı için hekiminiz, birden fazla test önerebilir. Bu testlerden bazıları ise; Akciğer röntgeni, biyokimya, kan sayımı, solunum testi, arteryal kan gazı tayini ve hekim tarafından gerekli görülmesi halinde de tomografi çekimidir.

Akciğer röntgeni ile kan tetkikleri, özellikle de bir akciğer enfeksiyonu şüphesi olduğu zaman kullanılır. Arteryal kan gazı ise, solunum yetmezliği halinde yetmezliğin türünü ve seviyesini saptamak için kullanılır.

KOAH HASTALIĞI NEREDE GÖZÜKÜR?

Koah hastalığı, solunumla birlikte, solunum havasındaki oksijenin kana geçtiği, kandaki karbondioksitin de dışarı çıktığı yer solunum yollarındaki alveol adı verilen keseciklerdir. Kronik bronşit, alveollere doğru giden ve bronş ismi verilen hava yollarının iltihaplanarak daralması sonucunda oluşur. Amfizem ise, bu keseciklerin ve hava yollarının parçalanması ile genişlemesi anlamına gelir. Sonuç olarak da solunumda alınan hava alveollere iletilemez ve bunun sonucunda da akciğerde kısıtlanarak kalır. Bu duruma ise, KOAH ismi verilir.

KOAH HASTALIĞININ NEDENLERİ NEDİR?

KOAH’ın en önemli nedeni olarak sigara gösterilebilir. KOAH, dünya çapında en yaygın görülen hastalıklardan arasında yer alır. KOAH’ın ilerlemesi ise, günlük içilen sigara sayısına göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda KOAH hastalığının diğer nedenleri arasında mesleki deformasyonlar, genetik hastalıklar, yaş ve cinsiyet, hava kirliliği de etkili oluyor.