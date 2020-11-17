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KOAH hastalarına Kovid-19 uyarısı

17 Kasım 2020 Salı - 17:00 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 17:00

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Tor, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olanların koronavirüse (Kovid-19) yakalanmaları durumunda 5 kat daha fazla risk altında olduklarını belirtti.


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Tor, Kronik Obstrüktif  Akciğer Hastalığı (KOAH) olanların koronavirüse  (Kovid-19) yakalanmaları  durumunda 5 kat daha fazla risk altında olduklarını belirterek, "Kendilerini  izole edebilirlerse enfeksiyon kontrolünü sağlayabilirlerse hijyen, mesafe  kuralına uyarlarsa bu hastaların hastaneye sık yatışları da söz konusu  olmayacaktır." dedi.

Tor, gazetecilere yaptığı açıklamada, KOAH'ın birinci nedeninin sigara  olduğuna dikkati çekti.

Sigara içimi sonrasında vücuttaki hava yollarının bu zararlı toz ile  gazla yoğun bir iltihaba maruz kalması ve hastaların geç doktora başvurması  nedeniyle KOAH'ın çok görüldüğünü anlatan Tor, "Sigara içimi sonlansa dahi bu  hastaların KOAH geçirme riskleri hayat boyu yine devam etmekte. Yaşam boyu KOAH  olma riski son derece yüksek. Pandemi sürecinde bu hastalarımız da etkilendi. Bu  süreçte hastaların çoğu evden çıkamadılar, atak geçiren hastalar da evde bunu bir  şekilde kendilerince tedavi etmeye çalıştılar." diye konuştu.

Tor, KOAH hastalarının Kovid-19 olurlarsa hastalığı ağır  geçirdiklerini vurgulayarak, "KOAH hastaları Kovid-19 olurlarsa 5 kat daha fazla  risk altındalar ancak kendilerini izole edebilirlerse enfeksiyon kontrolünü  sağlayabilirlerse hijyen, mesafe kuralına uyarlarsa bu hastaların hastaneye sık  yatışları da söz konusu olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

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