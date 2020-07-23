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Klorokin, Kovid-19’un akciğerde yayılmasını önleyemiyor

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 12:32 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 12:32

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı potansiyel ilaç olarak kullanılan sıtma ilacının, virüsün akciğerde yayılmasını engelleyemediği ortaya çıktı.


News-Medical sitesinin haberine göre, Almanya’nın Göttingen kentinde  Alman Primat Merkezi Enfeksiyon Biyolojisi Birimine bağlı Leibniz Primat  Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, sıtma ilacı olarak kullanılan  "klorokin"in Kovid-19’un akciğerlerde yayılmasına yönelik etkisini araştırmak  üzere çalışma yürüttü.
 
Yapılan çalışmada, virüsün hücreye zarın plazmasını eriterek ya da  hücreye giren taşıyıcı enzimlerle girdiği ve hücre çeperindeki enzim veya  endozomların aktifleştirilmesiyle virüsün hücreye girişinin engellendiği  kaydedildi.
 
Ancak sıtma ilacındaki klorokin'in, Kovid-19 virüsünün akciğer  hücresine girmesini engellemek için hücredeki aktifleştirilmesi gereken enzimleri  çoğu zaman bloke ettiği ifade edildi.
 
Enfeksiyon Biyolojisi Biriminin lideri Stefan Pöhlmann, bu çalışmanın  klorokin'in Kovid-19’un insanların akciğer hücrelerine girmesini ve hücrelerde  yayılmasını engelleyemediğini gösterdiğini kaydetti.
 
Pöhlmann, potansiyel Kovid-19 ilaçlarına yönelik yapılacak  çalışmalarda, hücre yapılarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, kaynak  ve zamanın boşa harcanmaması tavsiyesinde bulundu.
 
Söz konusu çalışma, "Nature" Dergisinde yayımlandı.
 

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