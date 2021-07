Klima çarpmasın dikkat! Lejyoner hastalığı komaya götürüyor...

KLİMA TEMİZLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, sıcaklar ve koronavirüs salgını ile başa çıkmaya çalıştığımız bugünlerde doğru klima kullanımının hayati önem taşıdığını belirterek, “Erken tanı alamayan ve klima hastalığı nedeniyle yoğun bakımda hayatını kaybeden hastalarımız oldu. O nedenle ‘Ne olacak ki?’ deyip geçmemek, dikkatli olmak şart. Benim önem verdiğim konuların başında klima filtrelerinin temizliği geliyor. Gerekli bakım ve dezenfekte uygulanmayan klima sistemlerinde lejyonella ürer. Bu bakteri nehir, göl, sauna, hamam, jakuzi, havuz gibi sulu ve nemli ortamlarda ve klimalarda bulunur, solunum yoluyla bulaşır. Klimaların yılda en az 1 kez özel solüsyonlarla, periyodik bakımı yapılması lazım ki bakteri üretmesin” diyor.Bu bakterinin sigara içenler, kronik rahatsızlıkları olanlar ile organ nakli hastaları gibi özellikle bağışıklığı güçlü olmayan kişilerde ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Okur, şöyle devam ediyor:

LEJYONER HASTALIĞI

“Yaz zatürresi, Lejyoner hastalığı olarak da bilinen hastalık ilk olarak üst solunum yolunda kendini gösteriyor ve tedavi edilmediğinde de akciğere yerleşerek zatürreye sebep olabiliyor. Bu durum, kişiyi komaya kadar götürebilecek süreçlere de yol açabilir. Ateş, halsizlik, eklem ağrısı, geçmeyen kuru öksürük, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı gibi bulgular var ise hemen hekime başvurmalısınız.Sıcaktan bunaldınız, eve kendinizi zor attınız. Klimayı açıp, dereceyi bir anda 16-17’lere getirmeyin. Vücut ısısını 50 dereceden bir anda düşürmek kalp krizlerine bile neden olabilir. Dışarıdaki hava ile içerideki havayı dengelemelisiniz. Önce pencereyi açın! Havayı sirküle edin. Sonra camı kapayıp, ortamı klimanın etkisine bırakın. Normal vücut ısısı 22-24 derecedir. Dereceyi bunun altına düşürmeyin.”

YÜZ FELCİNE DİKKAT

Soğuk hava sürekli aynı yönden ve direkt üzerimize gelmemelidir. Aksi boyun, sırt, omuz ağırlıklı kas-iskelet problemleri ve yüz felci ile kas spazmlarına neden olabilir. Hava akımı odada tavana ve duvara, otomobilde ise cama veya kapılara yönlendirilmelidir"

YALITIM HEM DOĞA HEM CEBİMİZ İÇİN ÖNEMLİ

Dünyada şu an 2,5 milyar adet klima kullanıldığını ve rakamın 2030’dan önce 6 milyar adeti bulacağını belirten Çevre Mühendisi, Prof. Dr. Mustafa Öztürk “Klimalar evleri soğutuyor ama doğamızı ısıtıyor. Eğer soğutma ya da bir ısıtma sisteminden maksimum fayda almak ve doğamızı korumak istiyorsak birinci şart binalarımızı yalıtıp, enerji verimli hale getirmeliyiz. Ayrıca, iklim değişikliği politikalarına da ihtiyaç var. Avrupa ısı verimli enerji pompaları ile enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş panelleri vs.) üretilmesi konusunda çalışmalar başlattı. AB Komisyonu Fit for 55 paketini kabul etti” hatırlatması yapıyor.