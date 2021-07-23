Klima çarpmasın dikkat! Lejyoner hastalığı komaya götürüyor...

Serinleyelim derken hasta olmayın. Klima çarpmasına dikkat. Klimaların yılda en az 1 kez özel solüsyonlarla, periyodik bakımı yapılması lazım ki bakteri üretmesin. Bu bakterinin sigara içenler, kronik rahatsızlıkları olanlar ile organ nakli hastaları gibi özellikle bağışıklığı güçlü olmayan kişilerde ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Okur, “Yaz zatürresi, Lejyoner hastalığı olarak da bilinen hastalık ilk olarak üst solunum yolunda kendini gösteriyor ve tedavi edilmediğinde de akciğere yerleşerek zatürreye sebep olabiliyor. Bu durum, kişiyi komaya kadar götürebilecek süreçlere de yol açabilir" dedi.

Termometre rekor kırıp Şırnak Cizre ’de 49.1 dereceyi gördü. Akdeniz ve Ege’de de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Gün içinde havuz, deniz serinlemek için bir çözüm olsa da asıl çare klima. Ama dikkat! Serinleyeyim derken hastalığa davetiye çıkartmayın. Gün boyu, 16-17 derecede kullanılan klimalar, hele de bakımı yapılmamışsa virüs yayılımından, kalp-akciğer rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığı tetikleyebilir. Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre işte uzmanların uyarıları ve doğru klima kullanma kılavuzu.

KLİMA TEMİZLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, sıcaklar ve koronavirüs salgını ile başa çıkmaya çalıştığımız bugünlerde doğru klima kullanımının hayati önem taşıdığını belirterek, “Erken tanı alamayan ve klima hastalığı nedeniyle yoğun bakımda hayatını kaybeden hastalarımız oldu. O nedenle ‘Ne olacak ki?’ deyip geçmemek, dikkatli olmak şart. Benim önem verdiğim konuların başında klima filtrelerinin temizliği geliyor. Gerekli bakım ve dezenfekte uygulanmayan klima sistemlerinde lejyonella ürer. Bu bakteri nehir, göl, sauna, hamam, jakuzi, havuz gibi sulu ve nemli ortamlarda ve klimalarda bulunur, solunum yoluyla bulaşır. Klimaların yılda en az 1 kez özel solüsyonlarla, periyodik bakımı yapılması lazım ki bakteri üretmesin” diyor.Bu bakterinin sigara içenler, kronik rahatsızlıkları olanlar ile organ nakli hastaları gibi özellikle bağışıklığı güçlü olmayan kişilerde ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Okur, şöyle devam ediyor:

LEJYONER HASTALIĞI

“Yaz zatürresi, Lejyoner hastalığı olarak da bilinen hastalık ilk olarak üst solunum yolunda kendini gösteriyor ve tedavi edilmediğinde de akciğere yerleşerek zatürreye sebep olabiliyor. Bu durum, kişiyi komaya kadar götürebilecek süreçlere de yol açabilir. Ateş, halsizlik, eklem ağrısı, geçmeyen kuru öksürük, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı gibi bulgular var ise hemen hekime başvurmalısınız.Sıcaktan bunaldınız, eve kendinizi zor attınız. Klimayı açıp, dereceyi bir anda 16-17’lere getirmeyin. Vücut ısısını 50 dereceden bir anda düşürmek kalp krizlerine bile neden olabilir. Dışarıdaki hava ile içerideki havayı dengelemelisiniz. Önce pencereyi açın! Havayı sirküle edin. Sonra camı kapayıp, ortamı klimanın etkisine bırakın. Normal vücut ısısı 22-24 derecedir. Dereceyi bunun altına düşürmeyin.”

YÜZ FELCİNE DİKKAT

Soğuk hava sürekli aynı yönden ve direkt üzerimize gelmemelidir. Aksi boyun, sırt, omuz ağırlıklı kas-iskelet problemleri ve yüz felci ile kas spazmlarına neden olabilir. Hava akımı odada tavana ve duvara, otomobilde ise cama veya kapılara yönlendirilmelidir"

YALITIM HEM DOĞA HEM CEBİMİZ İÇİN ÖNEMLİ

Dünyada şu an 2,5 milyar adet klima kullanıldığını ve rakamın 2030’dan önce 6 milyar adeti bulacağını belirten Çevre Mühendisi, Prof. Dr. Mustafa Öztürk “Klimalar evleri soğutuyor ama doğamızı ısıtıyor. Eğer soğutma ya da bir ısıtma sisteminden maksimum fayda almak ve doğamızı korumak istiyorsak birinci şart binalarımızı yalıtıp, enerji verimli hale getirmeliyiz. Ayrıca, iklim değişikliği politikalarına da ihtiyaç var. Avrupa ısı verimli enerji pompaları ile enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş panelleri vs.) üretilmesi konusunda çalışmalar başlattı. AB Komisyonu Fit for 55 paketini kabul etti” hatırlatması yapıyor.

KONFOR SICAKLIĞINDA KULLANIN

Prof. Dr. Öztürk klimaların ‘konfor sıcaklığı’ olarak bilinen 24-26 derece arasında çalıştırılmasının sağlığımız kadar cebimiz için de önemli olduğunu söyleyerek, “Klimayı 1 derece bile artırmak yüzde 5 elektrikli tasarrufu sağlıyor. Filtre temizliği de sağlığımız ve verimliliği artırmak adına önemli” diyor.

KLİMALAR HAKKINDA 5 BİLGİ

HAVA TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ: Salgın, iç hava kalitesini de önemli hale getirdi. Özellikle kalabalık mekânlarda iç mekâna dış hava karışımı da sağlayan klimalar öne çıkıyor.

BAKARSAN BAĞ OLUR: Ev tipi klimalarda toz filtresi düzenli olarak temizlenmeli. Kendiniz yapabilirsiniz. Filtre ılık su ile temizlenip, kuruduktan sonra yerine monte edilebilir. İç ve dış ünite yüzey temizlikleri ile gaz ölçümünü içeren yıllık bir bakım ise servis tarafından yapılmalı.

BEYAZ EŞYALARI KLİMA İLE ÇALIŞTIRMAYIN: Fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalar, güneş etkisini yitirdiği saatlerde çalıştırılmalı. Çünkü bu cihazlar ısı yükü de oluşturduğu için klimanın soğutma yükü ve dolayısıyla enerji tüketimini artırıyor.

ALANA VE KONUMUNA GÖRE CİHAZ: Klimayı yaşadığınız bölgeye, odanın konumuna veya hacmine, pencere büyüklüğüne, aydınlatmalara, Klimayı yaşadığınız bölgeye, odanın konumuna veya hacmine, pencere büyüklüğüne, aydınlatmalara, konut ya da işyeri durumuna seçmelisiniz. Yanlış kapasite değerleriyle satın alınan klimalar verimi düşürdüğü gibi faturaları da şişiriyor.

FATURAYI DÜŞÜRMEK ELİNİZDE: Düşürülen her 1 derece, klimanın elektrik tüketimini yüzde 5-10 artırır. Bu da faturayı kabartır. Dış ünitenin hava giriş çıkışı kapatılmamalı, mümkünse binanın daha gölgeli tarafına takılmalıdır.