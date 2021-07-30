Klima bozulunca metrobüsteki yolcular araçtan indirildi

Haftanın son iş gününde mesai çıkışı evlerine dönenlerin akın ettiği metrobüste akşam saatlerinde yoğunluk görüldü. Beylikdüzü yönüne giden araçlardan birinin havalandırma sistemi arızalandı. Aracın içi kalabalık ve motor sıcaklığı ile birleşince yolcular terlemeye başladı. Şikayetlerin artmasına karşılık şoför sistemi çalıştıramadı. Araç içinde sıcaktan yakınanların şikayetini göz önünde bulunduran metrobüs şoförü yolcuları Küçükçekmecedeki Cennet Durağında indirdi. Yolcuların tahliyesi sonrası durakta kalabalık oluştu. Arızalı araç servise götürüldü.