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Klima bozulunca metrobüsteki yolcular araçtan indirildi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA) |  30 Temmuz 2021 Cuma - 22:18 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 22:18

Söğütlüçeşme - Beylikdüzü seferini yapan metrobüslerden birisinin kliması bozuldu. Yolcuların artan sıcak şikayeti üzerine sürücü yolcuları Küçükçekmecedeki Cennet Durağında indirdi.


Haftanın son iş gününde mesai çıkışı evlerine dönenlerin akın ettiği metrobüste akşam saatlerinde yoğunluk görüldü. Beylikdüzü yönüne giden araçlardan birinin havalandırma sistemi arızalandı. Aracın içi kalabalık ve motor sıcaklığı ile birleşince yolcular terlemeye başladı. Şikayetlerin artmasına karşılık şoför sistemi çalıştıramadı. Araç içinde sıcaktan yakınanların şikayetini göz önünde bulunduran metrobüs şoförü yolcuları Küçükçekmecedeki Cennet Durağında indirdi. Yolcuların tahliyesi sonrası durakta kalabalık oluştu. Arızalı araç servise götürüldü.
 

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