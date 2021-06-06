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KKTC'ye gidişte yeni kimlik kartı zorunluğu

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) |  06 Haziran 2021 Pazar - 21:28 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 21:43

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek vatandaşların, yeni tip kimlik kartı ile çıkmasının zorunlu olduğunu duyurdu.


Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, 'KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının dikkatine' uyarısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartı ile çıkılması zorunludur." denildi.

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