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KKTC ile Rum kesimi arasındaki tüm geçiş kapıları açılıyor

AA |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 19:45 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 19:45

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yoğun uğraşlar sonucunda, Kıbrıs Rum tarafı ile tüm geçiş kapılarının operasyonel hale gelmesi için anlaşmaya varıldığını, tüm geçiş kapılarının 4 Haziran 2021 Cuma günü uzun bir aradan sonra faaliyete geçeceğini" bildirdi.


Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2021'de yaptıkları öneriyle  başlayan sürecin bugün sonuçlandığını belirtti.
 
Tatar, "Yoğun uğraşlar sonucunda, Kıbrıs Rum tarafı ile tüm geçiş  kapılarının operasyonel hale gelmesi için anlaşmaya varılmıştır. Tüm geçiş  kapıları, yani 9 kapı birden, 4 Haziran 2021 Cuma günü uzun bir aradan sonra  faaliyete geçecektir." ifadelerini kullandı.
 
Özellikle Lokmacı Kapısı'nın Şubat 2020'den bu yana kapalı olmasından  dolayı bölge esnafı başta olmak üzere, çekilen zorlukları Birleşmiş Milletler  (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ilgili uluslararası taraflar nezdinde sürekli çağrı  ve girişimler yaparak anlattıklarını kaydeden Tatar, aldıkları inisiyatifle  marttan bu yana yürüttükleri çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirtti.
 
Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis ile tüm kapıların açılması  konusunda anlaştıklarını vurgulayarak bu kapsamda, Bulaşıcı Hastalıklar Üst  Komitesi'nin Kıbrıs Rum tarafındaki salgın sürecini ve yaşanan gelişmeleri  yakından takip ettiğini ve sürekli olarak raporladığını hatırlattı.
 
Kıbrıs Rum tarafında vakaların artmasıyla yakın zamanda yeniden bir  kapanma yaşandığına dikkati çeken Tatar "10 Mayıs'tan itibaren yeniden açılım  yaşanan Güney Kıbrıs'ta vakaların ciddi şekilde azaldığı ve 'turuncu' diye tabir  edilen seviyeye gerilediği yine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitemiz tarafından  raporlanmıştır." ifadelerini kullandı.
 
Tatar, 4 Haziran'dan itibaren, KKTC'den Rum kesimine, Rum kesiminden  KKTC'ye geçişlerde 7 gün geçerli negatif PCR test sonucunun yeterli olacağını, bu  uygulamanın sadece Kıbrıslı Türk ve Rumlar için değil, aynı zamanda üçüncü ülke  vatandaşları için de geçerli olacağını duyurdu.
 
"Bizler, iş birliği kanallarını sürekli olarak açık tutmaya devam  edeceğiz"
 
Cumhurbaşkanı Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Ülkesel hazırlıklar bağlamında, Başbakan Ersan Saner'in  talimatlarıyla tüm kapıların cuma günü eksiksiz şekilde faaliyete geçmesine  yönelik çalışmalar da halihazırda başlatılmıştır. İnanıyorum ki, bu gelişme iki  taraf için de pandeminin sebep verdiği ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı  olacaktır. Kıbrıs Türk tarafı olarak bizler, bu ve buna benzer iş birliği  kanallarını sürekli olarak açık tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Bizim ilkemiz,  diplomasi ve iyi niyetle, eğer irade varsa, Kıbrıslı Rum muhataplarımızla iki  tarafın çıkarına olacak bir çok alanda iş birliği yapmaktır. Bu gelişmenin,  Kıbrıs Türk ve Rum halkına hayırlı olmasını diler, hem Ada'mıza hem de bölgemize  refah ve istikrar getirecek, karşılıklı saygıya dayalı süreçlerin devam etmesini  temenni ederim."
 

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rum kesimi kapı
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