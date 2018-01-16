KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan GKRY'ye sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendi başına yaptığı uluslararası anlaşmaların Kıbrıs Türk tarafı üzerinde hiçbir bağlayıcılığı olmadığını açıkladı. Adanın etrafındaki deniz yetki alanlarının salt Kıbrıs Rum tarafının lehine sınırlandırılamayacağı belirtilen açıklamada, “Bu adanın yegane sahibinin kendileri olmadığını hatırlatırız” denildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güne Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, adanın ortak sahibi olan Kıbrıslı Türklerin asli haklarını görmezden gelerek Yunanistan ve Ürdün ile enerji alanında iş birliği anlaşmaları imzalamasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

SON DERECE TEHLİKELİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum tarafının, adada ve bölgede tansiyonu artırıcı eylemler gerçekleştirmesinin "son derece tehlikeli adımlar" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, adanın ortak sahibi olan Kıbrıslı Türklerin asli haklarını görmezden gelerek, Yunanistan ve Ürdün ile birlikte sağlık eğitim ve tarım da dahil olmak üzere enerji alanında işbirliği anlaşmaları imzalaması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.