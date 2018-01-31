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KKTC Dışişleri Bakanlığı: Kabul edilmez

AA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 22:41 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 22:43

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Misyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin, "Kıbrıs Rum kesiminin onayı alınırken, Kıbrıs Türk tarafı ile istişare dahi edilmemesinin" kabul edilemeyeceğini bildirdi


Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi  (BMGK) tarafından sergilenmekte olan bu yanlı ve çelişkili tutumun sona  erdirilmediği ve Ada'daki iki tarafın siyasi eşitliği kabul edilmediği sürece  Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir anlaşmaya varma çabalarının sonuç vermeyeceği  vurgulandı.
 
Açıklamada, BM Barış Gücü Misyonunun görev süresinin uzatılması  sürecinde Kıbrıs Rum kesiminin onayı alınırken, Kıbrıs Türk tarafı ile istişare  dahi edilmemesinin, "Kıbrıs Türk tarafı açısından kabul edilemez" olduğu  belirtilerek, "BM'nin Kıbrıs Türk tarafıyla olan ilişkilerini düzenleyen ayrı bir  'Güçler Statüsü Anlaşması' imzalaması ve Ada'nın her iki tarafını ilgilendiren  tüm konularda Kıbrıs Türk tarafının da rızasının aranması elzemdir."  değerlendirilmesinde bulunuldu.
 
Kıbrıs Rum tarafı, Ada'yı Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemiyor
 
Müzakerelerdeki mevcut yaklaşımla sonuç beklenmesinin büyük bir zaman  kaybı teşkil ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Kıbrıs Rum tarafının Ada'yı  Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemediği ve bu yaklaşımın da değişmeyeceği  Crans-Montana’da bir kez daha ortaya çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.
 
Açıklamada, BM aracılığıyla yürütülen müzakerelerin, statükoyu  muhafaza eden yegane unsur haline geldiğine işaret edilerek, şu değerlendirmelere  yer verildi:
 
"Rum tarafının gerekli adımları atmamakta direnmesi nedeniyle uzun  süredir hayata geçirilmediği hususu kararda yer almamaktadır. Öte yandan ara  bölgede bulunan mayınların temizlenmesine yönelik yapılan çağrı bağlamında, bu  konuda bazı öneriler yapıldığı ve müspet girişimler başlatıldığı kaydedilmiş olsa  bile, bahse konu olumlu adımların Kıbrıs Türk tarafından yapıldığı  belirtilmemektedir. Bu ihmal, kararın bir kez daha Kıbrıs Rum tarafını asgari  ölçüde rahatsız edecek üslupta yazılmaya özen gösterildiğinin bir göstergesidir.”

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KKTC görev süresinin uzatılması Kıbrıs Rum kesimi
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