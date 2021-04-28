28 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.386 -0.44 EURO 9,9680 0.35
USD 8,2220 0.21 ALTIN 468,700 -0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

KKTC'den Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddelik öneri

AA |  28 Nisan 2021 Çarşamba - 19:17 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 19:17

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'de düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansında, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu.


ETİKETLER

KKTC Cumhurbaşkanı Kıbrıs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.