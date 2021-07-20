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KKTC'deki tarihi ziyaretten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

AA |  20 Temmuz 2021 Salı - 19:14 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 19:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle gittiği KKTC'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.


Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan "TC TUR" uçağı, saat 18.15'te  Atatürk Havalimanı'na indi.
 
Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul  Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer karşıladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı  Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt  Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler  Bakanı Derya Yanık, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa  Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu  Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yurda döndü.
 

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