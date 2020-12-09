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KKTC'de yeni hükümet kuruldu

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 14:07 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 14:46

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında kuruldu.


UBP Genel Başkanı ve yeni koalisyon hükümetinin Başbakanı Ersan Saner,  kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığında  sundu.
 
Tatar ile yaptığı görüşme sonrasında basın mensuplarına  değerlendirmelerde bulunan Saner, iki gün önce kendisine yeni hükümeti kurma  yetkisinin verildiğini hatırlattı.
 
Saner, UBP-YDP-DP olarak bir koalisyon hükümeti protokolü  imzaladıklarını ve hükümeti kurduklarını belirterek, kabine listesini  Cumhurbaşkanı Tatar'a sunduğunu ve yeni kabinenin kabul edildiğini söyledi.
 
Daha sonra Saner, KKTC'nin 36. hükümetinin kabinesinde yer alan  isimleri okudu. Kabinedeki isimler şöyle:
 
"Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı  Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren,  Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve  Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal  Üstel, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman."
 
 "Tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum"
 
"Hükümetimizin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini  kullanan Saner, hükümetteki diğer ortaklarla birlikte bir an önce atılması  gereken adımları kararlılıkla atacaklarını vurguladı.
 
Saner, "Başta mali durum olmak üzere Türkiye ile iş birliği içerisinde  önümüzdeki günlerde birçok açılımı gerçekleştirmek için çok ciddi bir çalışma  temposu içerisine gireceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
 
UBP-DP-YDP koalisyon hükümet protokolü dün UBP Genel Başkan Vekili  Saner, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı  tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde imzalanmıştı.
 
Ersan Saner kimdir?
 
Saner, 1966'da Gazimağusa'da doğdu. 1988'de Trakya Üniversitesinden  mimar olarak mezun olan Saner, 2002'de UBP Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi  ve 2002 -2006 yılları arasında UBP'den Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği  görevini sürdürdü.
 
 2009 Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçilen  Saner, 4 Mayıs 2009'da kurulan Derviş Eroğlu hükümetinde Turizm, Çevre ve Kültür  Bakanı olarak görev aldı.
 
Saner, 27 Mayıs 2010'da kurulan İrsen Küçük hükümetinde ise  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu ve 2013 Erken Genel  Seçimleri'nde yeniden UBP'den Gazimağusa Milletvekili seçildi.
 
2013-2015 yılları arasında UBP'nin temsilcisi olarak AB  Parlamentosu'nda görev yapan Saner, 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti  Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak  görev aldı.
 
Saner, 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimleri'nde yeniden UBP  Gazimağusa Milletvekili seçilirken, Haziran 2019'dan bu yana UBP Genel  Sekreterliği görevini yürütüyordu.
 
Evli ve 2 çocuk babası olan Saner, İngilizce biliyor.
 

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