KKTC'de Yeni Erenköy Belediyesi'nden toplu istifa

KKTC'de Yeni Erenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı, belediyenin girdiği mali krizden çıkamayınca toplu istifa kararı alarak, 10 meclis üyesi ile birlikte istifa dilekçelerini ve belediye binasının anahtarını, KKTC İçişleri Bakanlığına giderek teslim etti.

Kadı, yaptığı konuşmada, 16 ay boyunca sürdürdüğü görevden, meclis üyeleri ile birlikte “zoraki olarak” istifa ettiklerini, beş aydır maaş alamayan personelin tehditleri üzerine istifa kararı aldıklarını söyledi. Belediyenin kronik bir hal alan mali durumuna işaret eden Kadı, “Bunlar aşamayacağımız konulardır. Bunu bakanlıklar çözecek” dedi.

KKTC Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu ise, “Yeni Erenköy Belediyesi'nin durumu uzun zamandır süre gelen kronikleşmiş bir yapıda. Personel giderleri normal almış oldukları yerel gelirler ve devlet katkıların toplamından daha fazla. Yani bir kurumun personel giderleri eğer kurumun kendi gelirlerinden fazla ise bu olayın bu noktaya gelmesi zaten doğal olarak beklenen bir olaydır” diyerek belediye başkanından anahtarı teslim aldı.

KKTC'de 28 belediyenin aşırı personel ve alt yapı sıkıntısı çekmesi nedeniyle hükümet yerel belediye sayısını 14’e düşürerek, bu sorunun üstesinden gelmeyi planlıyor.