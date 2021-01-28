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KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 13:05 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 13:11

MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Dairesi ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit Türkiye'ye getirildi.


Yapılan açıklamada şöyle denildi: KKTC’de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren Terör ve Organize Suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;
 
Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır.
 
Şahsın yapılan sorgulamasında;
Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan “aranıyor” kaydının olduğu, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmalarında “firar” durumunda olduğu, Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yönetici olduğu, şahsın o dönem Hatay’da görev yapan polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullanıcısı olduğu, pasaport şerh kaydının olduğu tespit edilmiştir.
 
KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden  yolcu gemisiyle saat 02:45’te (Yerel Saat ile) Mersin Taşucu Limanı'na getirilen şahıs,  Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alınmıştır.

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Ahmet Yiğit MİT İçişleri mahrem imam
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