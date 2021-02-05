KKTC’de ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) artan koronavirüs nedeniyle 5 Şubat’tan 15 Şubat’a kadar tam 'sokağa çıkma yasağı' ilan edildi. Ülkede son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğu ve 80 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde yarın akşam 20.00'den, 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçları dışında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Alınan kararlar ise şu şekilde paylaşıldı:

“Bu gece 20.00'den itibaren 15 Şubat'a kadar elzem ihtiyaçlar haricinde TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI uygulanacak. İlçeler arası giriş çıkışlar tamamen yasaklandı. Üst Komite ve İlçe Emniyet Kurulları'nın verdiği bütün izinler iptal edildi. Bankalar 8-12 Şubat'ta kapalı olacak, çekler işleme girmeyecek. PCR test kitleri ile 3 yeni PCR test cihazı alınacak.”

KKTC’DE SON 24 SAATTE 80 POZİTİF VAKA