KKTC'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu: Kuzey Kıbrıs a ayağa kalkıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Adanın eşit ve ortak shibi Kıbrıs Türkleri insanlık dışı ambargoya mahkum ediliyor. Yapacağımız açılışlar, tanıtımlar ve canlı bağlantılarla sizlerle paylaşmak üzere burada buluştuk.

Kahraman şehit ve gazilerimiz çıkarmayı yaptıkları noktalarda cansiperane bir mücadele verdi.

Buradaki anıt Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin, Anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin sembolü olmuştur. Buralarda anıt güçlendirme, müze gemi çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan işbirliği ile kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz.

Gençler bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. Harekatın nasıl ve ne zor şartlarda başarıldığını görmeniz bakımından bu çok önemli.

Ayrıca KKTC Lefkoşe Kuzey Çevreyolu projesi başkent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında veri ve verinin korunması devlet güvenliği için en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler katettik.





Bugün de temelini atacağımız veri merkezi e-devlet sisteminin en önemli ayağını oluşturuyor. Hizmet sunumuna ait altyapı araçları 7/24 kesintisiz karşılanacaktır. Dünyaya örnek bir performans sergiledik. KKTC'nin dijital atılımları için de bu alana önem veriyoruz. KKTC e-DEVLET projesini 2012'de başlatmıştık.Bugün de temelini atacağımız veri merkezi e-devlet sisteminin en önemli ayağını oluşturuyor. Hizmet sunumuna ait altyapı araçları 7/24 kesintisiz karşılanacaktır.