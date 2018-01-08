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KKTC'de sandıktan "koalisyon" çıktı

AA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 9:40 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 9:40

KKTC'de yapılan genel seçimlerde hiç bir parti tek başına iktidarı elde edecek milletvekili sayısına ulaşamadı. Başbakan Özgürgün liderliğindeki UBP oyların yüzde 35’ini alarak birinci oldu, CTP ve DP büyük oy kayıpları yaşadı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan erken  genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi  (UBP) şimdiye kadar sayılan oyların yüzde 35,44'ünü alarak sandıktan birinci  parti çıkarken, seçimlerde hiç bir parti tek başına iktidarı elde edecek  milletvekili sayısına ulaşamadı. 
 
Kuzey Kıbrıs'ta dün yapılan seçimlerin ardından sandıkların yüzde 93'ü  açıldı. Sonuçlara göre 8 partiden 6'sı yüzde 5 barajını aşarak Cumhuriyet  Meclisi'nde temsil edilme hakkı kazandı.
 
Seçim barajını aşan UBP, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın  Partisi (HP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Demokrat Parti (DP) ve Toplumcu  Demokrasi Partisi (TDP) Meclise girme şansı bulurken, bu sonuçlarla ülkede hiç  bir partinin tek başına iktidarı alamadığı ortaya çıktı.
 
Ülkede kayıtlı 190 bin seçmenin yüzde 61,5'inin sandık başına gittiği  seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, UBP yüzde 35'in üzerinde oy alarak 50  sandalyeli mecliste 21 milletvekiliyle temsil hakkı kazandı. CTP'nin yüzde 21,05  oy oranıyla 12 milletvekili, HP'nin yüzde 17,05 oranıyla 9, TDP'nin 8,64 oy  oranıyla 3, DP'nin 7,87 yüzde oy oranıyla 3, YDP'nin ise yüzde 6,96 oy oranıyla 2  milletvekili çıkardığı seçim sonuçlarına göre hiç bir parti tek başına çoğunluğu  sağlayamadı. Ülkede, iki veya üç partinin bir araya gelmesiyle oluşturulacak  koalisyon gündeme geldi.
 
Kıbrıs görüşmelerine müzakereci olarak katılan Kudret Özersay'ın  liderliğindeki Halkın Partisi, ilk kez girdiği seçimlerde yüzde 17,05 oy aldı ve  meclisin 3. partisi oldu.
 
Bu sonuçla UBP, bir önceki seçime göre oylarını yüzde 8 artırarak  seçimin galibi oldu. CTP yüzde 17, DP ise yüzde 16 oy kaybı yaşadı.
 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Şefik, milletvekili  sayılarının partilere dağılımının ve milletvekili isimlerinin bugün veya en geç  salı sabahı belli olmasını beklediklerini söyledi.
 
Şefik, seçim sonuçlarının kesin olmadığını, oyların henüz sandık  kurulları ve iki aşamalı İlçe Seçim Kurulu denetiminden geçmediğini belirtti.  Narin Şefik, milletvekili sayılarının partilere dağılımı ve isimlerinin bugün  akşam ya da en geç yarın sabaha kadar netleşmesini beklediklerini kaydetti.
 
  
 

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