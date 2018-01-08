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KKTC'de sandıkların yüzde 15'i açıldı! İşte ilk sonuçlar

AA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 0:49 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 0:52

KKTC'de gerçekleşen erken genel seçimde sandıkların yüzde 15'inde oy sayımı tamamlandı. Sayılan oyların yüzde 37,84'ünü alan iktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) önde gidiyor.


Alınan ilk sonuçlara göre, UBP yüzde 37,84 oy oranıyla birinci sırada  yer alıyor. Sayılan oyların yüzde 19,20'sini alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)  ikinci, 15,61'ini alan Halkın Partisi (HP) üçüncü, 10,75'ini alan Yeniden Doğuş  Partisi (YDP) dördüncü, 7,36'sını alan Demokrat Parti (DP) beşinci ve 6,49'unu  alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise altıncı sırada bulunuyor.
 
İlk sonuçlara yüzde 5'lik seçim barajının altında kalan üç partinin  toplam oy oranı ise yüzde 2,74 oldu.
 
 KKTC'de, Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP'nin 18, Serdar Denktaş  liderliğindeki DP'nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4  bağımsız milletvekili dışardan destek veriyordu.
 
50 sandalyeli KKTC Meclisinde muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi  (CTP) 20 ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise 3 sandalyeye sahipti. Mecliste  hükümete destek verenlerin dışında 1 bağımsız milletvekili daha bulunuyordu.
 
Bir önceki genel seçimde UBP yüzde 27,3, CTP yüzde 38,37, DP yüzde  23,11 ve TDP yüzde 7,43 oranında oy elde etmişti.
 
 KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel  seçim kararı almıştı.
 
  
 
 
 

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