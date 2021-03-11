KKTC'de karantina otelinde cinsel saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24 yaşındaki M.D. kendisi gibi karantina otelinde kalan A.E tarafından cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle polise başvurdu. Zanlı A.E tutuklanarak, Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

KKTC'de karantina otelinde yaşanan cinsel saldırı ülkede infiale yol açtı. Ülkeye 27 Şubat'ta işçi olarak giriş yapan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Girne kentinin Alsancak ilçesindeki karantina oteline yerleşen 46 yaşındaki A.E, aynı otelde kalan M.D ile birlikte alkol aldı. A.E aradan geçen sürenin ardından M.D'ye cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi. M.D'nin cinsel saldırı şikâyeti üzerine tutuklanan 46 yaşındaki A.E, Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Girne Polis Müdürlüğünde görevli Polis Çavuşu Tufan Yoncacı mahkemede yaşanan olayı anlattı.

ZORLA ODAYA GİRDİ

Polis çavuşu Yoncacı, zanlı A.E.nin ülkeye 27 Şubat tarihinde inşaat işçisi olarak, şikayetçi M.D ile birlikte giriş yaptıklarının tespit edildiğini bildirdi. Zanlı ve şikayetçinin Alsancakta faaliyet gösteren ve şu an karantina otel olarak kullanılan bir yerleşkede kaldıklarını belirten polis memuru Yoncacı zanlı A.E.nin kaldığı 424 numaralı odada müşteki ile birlikte alkol aldıktan sonra, şikayetçinin kaldığı 425 numaralı odaya zorla alkol girdiğini ifade etti.

İKİ GÜN POLİSTE TUTUKLU KALACAK

Şikayetçi M.D'nin doktor kontrolünden geçirildiğini ve soruşturmanın yeni başladığını belirten Yoncacı, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.