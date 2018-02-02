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KKTC'de hükümet kuruldu

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 11:22 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 11:22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman'ın başbakanlığındaki dört partili yeni koalisyon hükümetini onayladı.


KKTC'de 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimin ardından hükümeti  kurmakla görevlendirilen Erhürman, (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi  Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluşan dört partili koalisyon hükümetinin  yeni Bakanlar Kurulunu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Akıncı’ya sundu.
 
Erhürman, görüşmenin ardından yaptığı konuşmada, Bakanlar Kurulu  listesini Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunduğunu, Cumhurbaşkanı'nın da listeyi  onayladığını belirterek, Bakanlar Kurulu'nun şu isimlerden oluştuğunu söyledi:
 
"Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı  Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars  Kadri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Zeki Çeler, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı  Cemal Gürsel Özyiğit, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı  Erkut Şahali, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan."
 
Tufan Erhürman, hükümet programının gelecek hafta Cumhuriyet  Meclisinde okunacağını ifade ederek, "Yeni hükümet, ülkemize ve halkımıza hayırlı  olsun." dedi.
 
HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI
 
Oyların yüzde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandıktan birinci  çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, koalisyon  hükümeti kurmak amacıyla yaklaşık bir hafta siyasi partilerle görüşmüş,  temaslarından sonuç alamamıştı.
 
KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin  kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.
 
Erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12,  HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilli çıkarmıştı.

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