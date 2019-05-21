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KKTC'de hükümet krizi sona erdi

AA |  21 Mayıs 2019 Salı - 23:36 | Son Güncelleme : 21 05 2019 - 23:36

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı.


Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC'de UBP ve HP,  koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya vardı.
 
İki parti yarın saat 10.00'da mecliste hükümet protokolünü imzalayacak  ve ardından saat 11.00'de Bakanlar Kurulu listesi KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa  Akıncı'ya sunulacak.
 
UBP'de koalisyon hükümeti kurmak için UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a  verilen tam yetki kapsamında HP ile yapılan görüşmelerden çıkan sonuç, parti  meclisiyle paylaşıldı.
 
HP'de ise parti meclisi, görüşmelerden çıkan sonucu değerlendirmesinin  ardından UBP'yle hükümet kurma kararı aldı. HP Parti Meclisi, UBP ile hükümet  kurma kararını, 20'ye karşı 40 oyla aldı.
 
Hükümet krizi
 
KKTC'de CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman liderliğindeki  dörtlü koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten DP Genel Başkanı  Serdar Denktaş, 8 Mayıs'ta bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
 
Denktaş'ın istifasının ardından HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı  ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da partisinin hükümetten çekilme kararı  aldığını bildirmişti.
 
Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman, gelişmeler üzerine yeni  hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla  hükümetin istifasını 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmuştu.
 
4'lü koalisyon 16 Şubat'ta göreve başlamıştı
 
KKTC'de 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan  Erhürman'ın başbakanlığında 2 Şubat 2018'de kurulan CTP-HP-TDP ve DP'den oluşan  koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat'ta oy çokluğuyla  güvenoyu almıştı.
 
KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin  kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi'nde  UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3'er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.
 
  

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