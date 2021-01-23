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KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli askerden 4'ü tutuklandı

AA |  23 Ocak 2021 Cumartesi - 1:36 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 1:36

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyon kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


 Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde 60 il ile  Kıbrıs'ta başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınarak İstanbul'a  getirilen 6 muvazzaf askerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı,  2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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FETÖ İstanbul gözaltı
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