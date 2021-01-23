Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt içinde 60 il ile Kıbrıs'ta başlatılan operasyon kapsamında KKTC'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen 6 muvazzaf askerden 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli askerden 4'ü tutuklandı
AA | 23 Ocak 2021 Cumartesi - 1:36 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 1:36