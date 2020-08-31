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KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle "dışarıda çalışmaya" sınırlama

AA |  31 Ağustos 2020 Pazartesi - 19:47 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 19:47

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşırı sıcaklar nedeniyle 5 Eylül Cumartesi'ne dek 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı getirildi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya  göre, ülkede 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcak nedeniyle 5 Eylül'e kadar  11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma  yasağı uygulanacak.
 
Bakanlık, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk  İnşaat Taşeronları Birliği ile görüş alışverişinde bulunarak dışarıda çalışma  saatlerini sabah 07.00-11.00 ile öğleden sonra 16.00- 20.00 arası ya da  17.00-  21.00 arası olarak belirledi.
 
Çalışanların ve vatandaşların yasağa aykırı bir durum halinde  Bakanlığa bağlı Alo 102 İhbar Hattı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  sosyal medya hesaplarına ihbarda bulunabileceği belirtildi.
 
İhbarların Bakanlık tarafından değerlendirileceği ve yasağa uymayan  işverenlere ilgili yasal mevzuat kapsamında yaptırım uygulanacağı ifade edildi.
 
KKTC Meteoroloji Dairesi, hafta içinde hava sıcaklığının 45 dereceye  kadar çıkacağını duyurmuş, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve  vatandaşlara tedbirli olmalarını tavsiye etmişti.
 
  
 

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sıcak çalışma
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