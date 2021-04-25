KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan önemli açıklama! 'Türkiye ile...'

Cumhurbaşkanı Tatar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye ile uyum içerisinde ilerliyoruz. Ankara 'da mutabakat mesajımızı vereceğiz. Kıbrıs'ta iki ayrı devletin olduğu gerçektir. Hiçbir zaman Rumlar tarafından yönetilmedik. Halkımın menfaatlerini savunmaya devam edeceğim.

Sayın Akıncı, Türkiye ile bir çatışma yaratmıştır. Birtakım merkezden de yönlendirmeleri vardır. Biz bu topraklarda, Türkiye zamanında yardımcı olmasaydı biz burada var olamazdık. Yok edilecektik ki zaten plan buydu. Kıbrıs davası dediğimiz dava müşterek bir davadır, var olma mücadelesidir. Türkiye'yi buradan hiçbir güç çıkartamaz. Bu müşterek bir davadır.

KKTC'nin egemenlik hakları bulunuyor. Hak ve çıkarlarımızı Türkiye ile koruyabiliriz.

1915 OLAYLARI VE BIDEN'IN 'SOYKIRIM' İFADESİ

Ben bu açıklamayı kınıyorum çok da üzgünüm. Biden'ın Kıbrıs'ta da birtakım yanlışları olabilir, Rum hükümeti ile de yakın görünüyor. Kıbrıs'ta yaşanan soykırıma gelince kimse bir şeyden söz etmedi, sessiz kaldı. O gün yaşadığımız soykırımı hepsi seyrettiler. Kıbrıs'ta Türkler iki kez soykırım yaşadı.

COVID-19 VE TURİZM

Aşılama yüzde 20 civarına gelmiştir. Aşılamayı daha da artırırsak yaz aylarında turizm için kapıları açacağız.

Otellerimize Türkiye'den turistler şu an da gelebiliyor. Ancak otellerinde kalması şartıyla ki içerdeki vatandaşlara olası bir teması olmasın.