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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da

AA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 17:28 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 17:28

Görevi devralmasının ardından ilk ziyaretini Ankara'ya düzenleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anıtkabir'i ziyaret etti.


Görevi devralmasının ardından ilk ziyaretini Ankara'ya  düzenleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar  Anıtkabir'i ziyaret etti.
 
Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ilk  resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Ankara'da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve ilgililerle askeri manga tarafından  karşılandı.
 
Temaslarına Anıtkabir'i ziyaret ederek başlayan Tatar, beraberindeki  heyetle Aslanlı Yol'dan Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine yürüdü. Mozoleye  çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Tatar, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli  Kulesi'ne geçerek Özel Anıtkabir Defteri'ni imzaladı.
 
 
Tatar, özel deftere şunları yazdı:
"Yüce Atatürk, Siz, mazlum milletlere örnek olan büyük bir kurtuluş  mücadelesinin dahi komutanı Türk ulusunu esaretten kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti  Devleti'ni kuran önderimizsiniz. Kıbrıs Türk Halkı Anavatan Türkiye’nin büyük  desteği ile kendi özgürlük ve varoluş mücadelesini vermiş, sizin ilkelerinizin  ışığında kendi Devleti'ni kurmuştur.
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bugün huzurunuza  gelme onurunu yaşıyorsam bunun verilmiş olan şanlı bir milli mücadelenin,  fedakarlıkların ve çekilen acıların sayesinde olduğunun bilinci  içerisindeyim.
 
İçtiğim antta da ifade ettiğim üzere ilkelerinizden ayrılmadan  görevimin başında ve halkımın hizmetinde olacağım.
 
 
Kıbrıs Türk Halkı'nın egemenliğine, özgürlüğüne, güvenliğine sahip  çıkıp savunmayı, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilişkilerimizi  sürekli geliştirmeyi, halkımızın refah ve mutluluğu için çalışmayı başlıca görev  sayıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda bulunuyor, özgürlük  yolundan asla sapmama azim ve kararlılığı içindeki Kıbrıs Türk Halkı adına size  halkım ve şahsım adına en derin saygılarımı sunuyorum."
 
Tatar'ın Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı   Erdoğan tarafından Resmi Karşılama Töreni'yle karşılanması öngörülüyor. İkilinin  baş başa görüşmelerin ardından basın açıklaması gerçekleştirmesi bekleniyor.
 

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