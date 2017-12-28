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KKTC çok sert çıktı! Kabul edilmeyecek

AA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 22:12 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 22:12

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin, Rum tarafının, Türk tarafını yok sayarak attığı adımların hiçbirinin kabul edilemeyeceğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum tarafının, Kıbrıs  Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki haklarını gözardı ederek, bugüne kadar  yapılan tüm uyarılara rağmen Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerine devam  ettiği belirtildi.
 
Rum tarafının, yeni sondaj faaliyetlerine başlamış olmasının geçmişte  yapılan hataları tekerrür ettiğini gözler önüne serdiğinin ifade edildiği  açıklamada, "Ada’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkının, adanın deniz yetki  alanlarında bulunan doğal kaynaklarında eşit ve meşru hakları bulunduğunu bir kez  daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz." ifadesine yer verildi.
 
 "Rum tarafının, attığı adımların hiçbiri kabul edilemez"
 
Kıbrıs Türk tarafının, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması,  çıkarılması ve işletilmesine ilişkin tüm kararların alınmasında eşit söz sahibi  olması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Rum tarafının, Türk tarafını yok  sayarak attığı adımların hiçbiri kabul edilemez." ifadesi vurgulandı.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümün tesisine dek, Ada  etrafındaki doğal kaynaklara ilişkin faaliyetlerin dondurulması veya taraflar  arasında belirlenecek iş birliği çerçevesinde yürütülmesi bu aşamada izlenecek en  doğru yoldur ancak bu yaklaşıma riayet edilmediği takdirde Kıbrıs Türk tarafının  ana vatan ve garantör ülke Türkiye ile istişare halinde, kendi hak ve  menfaatlerinin korunması için gerekli tüm tedbirleri alacağını bir kez daha  duyurmak isteriz.
 
Rumların, Kıbrıs Türk tarafını Ada'nın ortak sahibi ve siyasi açıdan  eşit ortağı olarak kabul etmeyen yaklaşımını sürdürmesinin Ada'da kalıcı ve  kapsamlı bir çözümün tesisine yönelik çabaların önündeki en önemli engeli teşkil  ettiği bu vesileyle bir kez daha kanıtlanmıştır. Bu çerçevede, esasen Kıbrıslı  Rumların bu değişemeyen zihniyetinin, Ada’da siyasi ortaklık temelinde bir  çözümün gelecekte de mümkün olamayacağını bize bir kez daha gösterdiğini, bu  itibarla iki devletli bir çözümün müzakeresinin de bir tercih olarak gündeme  gelebileceğini vurgulamak isteriz.”

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