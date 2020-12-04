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KKK darbe girişimi davasında hüküm 30 Aralık'ta açıklanacak

AA |  04 Aralık 2020 Cuma - 19:51 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 19:51

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 kişinin yargılandığı davada sanıkların tamamının son sözleri dinlenildi.


Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları  Kampüsünde görülen duruşmada, sanıkların bir bölümü salonda hazır edildi. Bazı  sanıklar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında bulundukları cezaevinden Ses ve  Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.
 
Duruşmada son sözü dinlenen sanıklardan Kara Kuvvetleri Komutanlığı  Tayin Dairesinde görevli şube müdürü eski yarbay Sinan Şimşek, 15 Temmuz günü  yaşadıklarının mesleki reflekslerle kontrolsüz geliştiğini, suç işleme niyetinin  bulunmadığını savundu ve beraatını talep etti.
 
Eski KKK Kuvvet Geliştirme Daire Başkanı tuğgeneral Erhan Caha, 15  Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşananların kanunlara uygun olduğunu,  kışladaki durumun darbeyle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığını savundu. Darbe  girişimini "sözde darbe" olarak nitelendiren Caha, mahkemenin adil yargılama  yapmadığını iddia etti. Suç işlemediğini öne süren Caha, beraat istedi.
 
Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol  Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ele  geçirilmediğini, buradan kimseye emir verilip emir alınmadığını savundu. Kara  Kuvvetlerinin yönetim merkezindeki hiçbir komuta kontrol sisteminin de  kullanılmadığını iddia eden Boduroğlu, silahlı terör örgütü üyesi olmaktan  yargılandıklarını ancak silah kullanmadıklarını öne sürdü.
 
"Bu insanların hiçbiri darbeci değil"
 
Boduroğlu, "Biz kimseden emir almadık. Kara Kuvvetleri Komutanlığı  kışlası darbe girişimine katılmadı. Bu insanların hiçbiri darbeci değil.  Beraatımı istiyorum." dedi.
 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı  eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar da savcılıktan beri tüm ifadelerinin aynı  olduğunu belirterek, "Tüm deliller gösteriyor ki ben suç işlemedim. Şahsıma  yönelik haksızlığa son verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.
 
Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Sekreteri albay  Hüseyin Öztürk, mahkemeye kolaylıklar dilerken, Dinçer Özcan, hakkında iftiradan  ibaret tüm iddiaları delillerle çürüttüğünü öne sürüp, beraat talebinde bulundu.
 
Eski KKK Terörle Mücadele Harekat Subayı yarbay Tanju Aydıncık, Kara  Kuvvetleri idari tahkikat raporu ve tanıkların suçsuz olduğunu ortaya koyduğunu  savundu.
 
Eski albay Erkan Erol, üzerine atılı suçları reddettiğini söyledi ve  beraat talebinde bulundu. Eski binbaşı Mesut Şahan, darbe girişimi sırasında 1  nolu nizamiye kapısında bulunan herkesin tanık olarak dinlenmesini istediğini,  tanıkların suçsuzluğunu ortaya koyduğunu öne sürüp beraat istedi.
 
Diğer sanıklar da beraat talep etti.
 
Sanıkların tamamımın son sözlerinin dinlenilmesinin ardından ara  kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu halinin devamına hükmedip,  davanın karar duruşmasının 30 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.00'da  yapılacağını bildirdi.

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fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz Kara Kuvvetleri Komutanlığı
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