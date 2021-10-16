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Kızlarının iddialı pozlarına ilişkin Defne Samyeli'den 'kırmızı çizgi' açıklaması!
Defne Samyeli aşk hayatı, dekolteli giyim, kızlarının iddialı paylaşımları ve sosyal medya üzerinden gelen arkadaşlık teklifleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Defne Samyeli (49), geçtiğimiz gün Bebek'teki bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Samyeli, mekan çıkışı gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.