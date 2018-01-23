Kızlarım İçin 8. yeni bölümde Yaşar'ın planı ne olacak?

Kızlarım İçin 8. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Kanal D'nin severek izlenen dizisi Kızlarım İçin'de Sumru'yu neler bekliyor? Diğer yandan Kumru, Semiha'nın planını bozabilecek mi merak konusu... İşte Kızlarım İçin dizisinde bu hafta yaşanacak olaylar...

KIZLARIM İÇİN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sumru ve Tayfun'u birlikte gören Yaşar ne yapacak?

Sumru kendini tehlikeye atmaya ve büyük yanlışlar yapmaya devam etmektedir. Yaşar, Sumru’nun peşinden koşup onun yanlışlarına engel olmaya çalışırken beklenmedik bir gelişmeyle her şey başa döner. Yaşar bir kez daha Sumru’yu kurtaracak mı?