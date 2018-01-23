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Kızlarım İçin 8. yeni bölümde Yaşar'ın planı ne olacak?

23 Ocak 2018 Salı - 15:08 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 15:08

Kızlarım İçin 8. yeni bölüm fragmanları heyecanlandırdı. Bu akşam ekrana gelecek olan Kızlarım İçin 8. yeni bölümde Sumru büyük bir yanlışın içinde kalmaya devam ediyor. Peki Yaşar onu bu durumdan kurtarabilecek mi? İşte Kızlarım İçin fragmanı...


Kızlarım İçin 8. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Kanal D'nin severek izlenen dizisi Kızlarım İçin'de Sumru'yu neler bekliyor? Diğer yandan Kumru, Semiha'nın planını bozabilecek mi merak konusu... İşte Kızlarım İçin dizisinde bu hafta yaşanacak olaylar...

KIZLARIM İÇİN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sumru ve Tayfun'u birlikte gören Yaşar ne yapacak?
 
Sumru kendini tehlikeye atmaya ve büyük yanlışlar yapmaya devam etmektedir. Yaşar, Sumru’nun peşinden koşup onun yanlışlarına engel olmaya çalışırken beklenmedik bir gelişmeyle her şey başa döner. Yaşar bir kez daha Sumru’yu kurtaracak mı? 
 
Selva yüzleştiği gerçekler karşısında ne yapacak? Çetin’in yalanlarına inanıp oğlu için evliliğini devam mı ettirecek?
 
Semiha’nın planı tam da istediği gibi ilerler. Kumru bu planı bozup masum olduğunu kanıtlayabilecek mi?
 
KIZLARIM İÇİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

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