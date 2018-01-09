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Kızlarım İçin 6. yeni bölümde Kumru'nun cevabı ne olacak?

09 Ocak 2018 Salı - 13:47 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 13:47

Kızlarım İçin 6. yeni bölüm fragmanları heyecan yarattı. Kanal D'nin yeni başlayan fakat çabuk sevilen dizisi Kızlarım İçin bu akşam ekrana gelecek. Kızlarım İçin dizisinde Kumru'nun Yağız'a ne cevap vereceği merak konusu oldu.


Kızlarım İçin 6. yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Sevilen dizi Kızlarım İçin Salı günleri keyifle izleniyor. Heyecanın dorukta olduğu Kızlarım İçin dizisinde Kumru ve Yağız arasında neler yaşanacak? İşte ayrıntılar...

KIZLARIM İÇİN 6. BÖLÜM FRAGMANI

 
Yaşar kızlarını kurtarmak için eline silah alıp, mahallelinin karşısına geçerek tehdit eder. Mahalledeki namus bekçileri korkularından kaçıp saklanacak delik ararken Zübeyir ve Hacer için asıl korkulu günler yeni başlamaktadır. Elinde silahla Yaşar'ı görünce iyice panikleyen Zübeyir ve Hacer yeni bir plan kurarlar. Yaşar'a istediğini verip Ayten’in aşığını elleriyle teslim edeceklerdir. Ama nasıl?
 
Diğer tarafta kızlar için sular bir türlü durulmaz. Her yeni gün, yeni bir bela kapılarını çalar. Egemen’i tavlamak için her yolu deneyen Sumru, başarılı olamayınca kendine yeni bir çıkış yolu, yeni bir kurtuluş kapısı aramaya başlar. Ama kurtuluş sandığı şey aslında başını daha da belaya sokacaktır. Kumru ise kendini kardeşlerine adamış, onlar için çırpınırken aşk kapısını bir kez daha çalar. 
Bu sefer Alper değil Yağız’dır karşısındaki...

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