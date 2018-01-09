Kızlarım İçin 6. yeni bölümde Kumru'nun cevabı ne olacak?

Kızlarım İçin 6. yeni bölüm fragmanları heyecan yarattı. Kanal D'nin yeni başlayan fakat çabuk sevilen dizisi Kızlarım İçin bu akşam ekrana gelecek. Kızlarım İçin dizisinde Kumru'nun Yağız'a ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Kızlarım İçin 6. yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Sevilen dizi Kızlarım İçin Salı günleri keyifle izleniyor. Heyecanın dorukta olduğu Kızlarım İçin dizisinde Kumru ve Yağız arasında neler yaşanacak? İşte ayrıntılar...

KIZLARIM İÇİN 6. BÖLÜM FRAGMANI

Yaşar kızlarını kurtarmak için eline silah alıp, mahallelinin karşısına geçerek tehdit eder. Mahalledeki namus bekçileri korkularından kaçıp saklanacak delik ararken Zübeyir ve Hacer için asıl korkulu günler yeni başlamaktadır. Elinde silahla Yaşar'ı görünce iyice panikleyen Zübeyir ve Hacer yeni bir plan kurarlar. Yaşar'a istediğini verip Ayten’in aşığını elleriyle teslim edeceklerdir. Ama nasıl?