Kızlarım İçin 5. yeni bölümde Hüma kayboluyor!

Kızlarım İçin 5. yeni bölüm fragmanları heyecanlı olaylara sahne oldu. Kızlarım İçin dizisinin bu akşamki bölümünde Kumru babasıyla yollarını ayırma kararı alıyor. Peki bundan sonra neler olacak? İşte yaşanacaklar...

KIZLARIM İÇİN 5. BÖLÜM FRAGMANI

Kumru, babasıyla yollarını ayırıyor! Yaşar'ın en küçük kızı Hüma, kayboluyor!

Kumru, son yaşanan olaylardan sonra babasına uzak durmasını söyler. Tüm kızlarından uzak durmak zorunda kalan Yaşar, duydukları karşısında yıkılır. Sumru, mutlu bir birlikteliğe adım atmak üzeredir. Lakin bu mutluluk çok uzun sürecek gibi görünmez.

Alper, Kumru'dan ayrılmak istememektedir. Kumru, artık eskisi gibi olmadığını ve her şeyi geri bırakmaları gerektiğini söyler. Annesinin mezarına giden Hüma, aniden ortadan kaybolur. Hüma'nın kaybolduğunu öğrenen Yaşar ve kızlar, büyük telaşa kapılır.Aslı büyük bir ikilemde. Ferhat’a gerçekleri söylemeli mi yoksa onu korumak için susmalı mı? Aslı kendi içinde bocalarken Ferhat da Aslı ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorundadır. Uğruna hayatından vazgeçtiği ailesini mi yoksa Aslı’yı mı seçecek?

Ebru bir taraftan ailenin içine sızmanın yolunu bulurken bir taraftan da Cem ile evlilik kararı almışlardır. Aslı, Ebru ve Cem’in ani evlilik kararı karşısında tavrı ne olacak?

Namık, Aslı’nın geçmişindeki kirli dosyaları bulup çıkarırken Ferhat, Aslı’yı korumak için onu özgür bırakır. Sonunda özgürlüğüne kavuşan Aslı, Ferhat’a arkasını dönüp gidebilecek mi?