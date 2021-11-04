04 Kasım 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.571 1.53 EURO 11,2070 0.06
USD 9,6870 0.48 ALTIN 553,470 0.91
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Dünya Haberleri »
  • Kızının çok sayıda kişiyle ilişkiye zorlandığını öğrendi, sonrası dehşet! Çürümüş ceset...

Kızının çok sayıda kişiyle ilişkiye zorlandığını öğrendi, sonrası dehşet! Çürümüş ceset...

04 Kasım 2021 Perşembe - 10:15 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 10:15

Abd'nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde yaşayan John Eisenman, kızının sevgilisi tarafından başka insanlarla ilişkiye zorlandığını öğrendi. Ardından Aaron Soronson isimli genci öldürdü. Gencin çürüyen cesedi, olaydan 1 yıl sonra bulunabildi.


Abd'nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde yaşayan John Eisenman, Aaron Sorenson isimli gençle sevgili olan kızının Seattle bölgesindeki bir fuhuş çetesine satıldığını öğrendi. Ayrıca kızının yine erkek arkadaşı tarafından başkalarıyla zorla ilişkiye girdirildiği bilgisi alan adam, Aaron Soronson isimli genci bıçakladıktan sonra arabasının bagajına koydu ve orada tuttu.
 
CESEDİ 1 YIL SONRA BULUNDU
 
John Eisenman isimli adam, cinayeti işlemesinin ardından tüm deliller kendisini gösterdiği için tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak çocuğu nerede bıraktığını hiçbir zaman söylemedi. Polis ekipleri yaklaşık 1 yıl sonra Aaron Sorenson isimli gencin cesedini araba bagajında çürümüş şekilde buldu.
 
ORMANLIK ALANA ÇAĞIRDI
 
Polis ekipleri, soruşturma sonucunda olayın nasıl gerçekleştiğini de öğrendi. Buna göre John Eisenman, kızının satıldığı yönünde bilgi almasının ardından 19 yaşındaki genci ormanlık alanda konuşmaya davet etti. İkili bir süre konuştuktan sonra Eisenman, genci alıkoydu ve öldürdükten sonra aracının bagajına tıktı. Bir süre arabayı süren adam, sonrasında arabayı terk etti.
 
POLİS EKİPLERİ O KİŞİLERİ ARIYOR
 
Hala cezaevinde bulunan John Eisenman isimli adam, "Alıkoymak ve kasten adam öldürmek" suçundan yargılanacak. Polis ekipleri şimdi, genç kıza zorla fuhuş yaptırdığı belirtilen kişileri arıyor.
 

ETİKETLER

John Eisenman Aaron Soronson ilişki çete
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.