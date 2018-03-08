Kızını okutmayana ağır yaptırımlar gelecek

Toplumda kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atan hükümet kız çocuklarının ve kadınların okullaşma oranının artırılması için ülke çapında ailelere ekonomik ve sosyal destek sağlanmasıyla birlikte çocukların eğitim hakkından mahrum kalmasına yol açan çocuk evliliklerinin önlenmesi ile kız çocuklarını okula göndermeyenlere yönelik etkili ve caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanacak.

Hükümet, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atacak.

O çalışmalardan bazıları şöyle:

- Vatandaşlara yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eğitimleri verilecek ve bu eğitimlere erkek ve kadınların katılımları sağlanacak.

- Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında değişiklik yapılarak ilk, orta, lise müfredatına toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, kadın-erkek eşitliği, şiddetin önlenmesi içerikli zorunlu dersler eklenecek.

- Kız çocuklarının ve kadınların okullaşma oranının artırılması için ülke çapında ailelere ekonomik ve sosyal destek sağlanmasıyla birlikte çocukların eğitim hakkından mahrum kalmasına yol açan çocuk evliliklerinin önlenmesi ile kız çocuklarını okula göndermeyenlere yönelik etkili ve caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanacak.

- Kreş, hasta, engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinin profesyonelce sunulacağı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılacak.

- Hem kadın istihdamının artırılması hem de ailenin korunması açısından kamuda çalışma saatleri düzenlenecek.

- Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından takibi yapılacak Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi ile il il cinsiyet eşitliği haritası çıkarılacak. (Sabah)