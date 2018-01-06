Kızını Kandil’e göndermek istedi

Adana’da terör örgütü PKK ’nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 7 kişiden biri olan ve ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılan kadının, kızını bölücü terör örgütü PKK’nın bomba ve silah eğitim i verdiği Kandil ’e göndermek istediği ileri sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasının çökertilmesi amacıyla 28 Aralık’ta merkez ilçe Yüreğir’e bağlı 3 ayrı mahallede operasyon başlattı. Daha önceden belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle şafak vakti baskın düzenlendi.

Operasyonda Halime K, Şahin O, Hamdi Ç, Yakup K, Erkan İ, Hakan Y. ve Resul K. adlı şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Yürütülen soruşturmada da çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Haklarında daha önceden ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dosyası bulunan bu isimlerin, kentteki korsan gösteri ve eylemleri organize ederek bizzat katıldıkları belirlendi.

Örgütün ‘değer ailesi’ içinde

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen biri kadın 7 kişi, ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı. O isimler arasında yer alan Halime K. ile ilgili çarpıcı bir detaya ulaşıldı. İddiaya göre Halime K.’nın, örgütün sözde ‘değer ailesi’ yapılanması içerisinde yer aldığı öğrenildi. Terör örgütü PKK’nın kırsal kesimden gelen mensuplarına evini açan Halime K.’nın, son olarak ‘Derya’ kod adlı bir kadın teröristi evinde ağırladığı öğrenildi.

Halime K.’nın, kızını örgütün dağ kadrosuna gönderip, burada askeri eğitim alarak eylemlere katılmasını istediği, bu konuda da kızı Eylem K. üzerinde baskı kurduğu ve hatta hazırlıklara bile başladığı ileri sürüldü. Genç kızın, bunu kabul etmediği ve annesine karşı direndiği, Eylem K.’nın istekli olmadığı için de bu girişimin bir türlü gerçekleşmediği öğrenildi. Anne-kız arasında çekişme yaşanırken, polisin de operasyon gerçekleştirip, bu girişimi deşifre ettiği öğrenildi. Ancak hem anne, hem de kızı iddiaları kabul etmedi.