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Kızını gösterip feryat etmişti! Erdoğan'dan jet talimat

31 Ocak 2018 Çarşamba - 10:27 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 10:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantısı sırasında kendisine seslenip kızının yanlış ameliyat edildiğini söyleyen babaya yardım elini uzattı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında konuşurken kızı hasta olan bir babanın yardım çığlıkları duyuldu.
 
Locada bulunan Mehmet Veysi Abay adlı partiliği hidrosefali hastası kızı Semanur için feryat etti, "Kızımı yanlış ameliyat yapıp başını büyütüp bana verdiler. Ben de sana geldim usta. Beş dakika Allah için bu çocuğa sahip çık" dedi.
 
 
''BALKONDAN AŞAĞI GELSİN DE GÖRÜŞ''
 
Çaresiz vatandaşı dinleyen Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a seslendi, "Ahmet Bey balkondan aşağı gelsin de görüş" dedi.
 
ERDOĞAN'DAN JET TALİMAT
 
Erdoğan'ın talimatının ardından Bakan Demircan, o aile için devreye girdi. Çocuğunun yanlış tedaviden dolayı rahatsızlığını dile getiren baba Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile görüştü. Aile daha sonra gerekli tetkiklerin yapılması için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ameliyat grup toplantısı
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