Kızını gösterip feryat etmişti! Erdoğan'dan jet talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün partisinin grup toplantısında konuşurken kızı hasta olan bir babanın yardım çığlıkları duyuldu.

Locada bulunan Mehmet Veysi Abay adlı partiliği hidrosefali hastası kızı Semanur için feryat etti, "Kızımı yanlış ameliyat yapıp başını büyütüp bana verdiler. Ben de sana geldim usta. Beş dakika Allah için bu çocuğa sahip çık" dedi.

''BALKONDAN AŞAĞI GELSİN DE GÖRÜŞ''

Çaresiz vatandaşı dinleyen Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a seslendi, "Ahmet Bey balkondan aşağı gelsin de görüş" dedi.

ERDOĞAN'DAN JET TALİMAT