Kızını döven babaya hakimden flaş tepki!

İstanbul’da 15 yaşındaki kızını döven kocasını polis gelene kadar kaçmaması için odaya kilitleyen anneye, “hürriyeti yoksun bırakmak” suçundan dava açıldı. Duruşmada savunma yapan anne Hacer G., “Bizi sürekli dövüp polis gelene kadar kaçıyordu. Bu sefer kaçmasın diye kilitledim” dedi. Kızını yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan baba ise savunmasında, “Bir tokat vurmuşum çok mu?” deyince hakim; “Çok” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Hacer G. ile müşteki sanık olan eşi Burhan G. birlikte katıldı. Davanın mağduru olan 15 yaşındaki Songül G. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunma yapan Hacer G. olay günü eşi Burhan’ın kızı Songül’e küfür etmeye başladığını söyleyerek, “Sonra da bir anda Songül’e vurmaya başladı. Songül de ona vurdu. Benim kendisine saldırma gibi bir durumum yok. Ben onları ayırmaya çalıştım” dedi. Burhan G.’nin çocuklarını dövmeye devam etmesi üzerine polisi aradığını söyleyen Hacer G., “Polis gelene kadar da kaçmasın diye Burhan’ı odaya kilitledim. Çünkü bizi sürekli dövüp polis gelene kadar kaçıyordu. Bu sefer kaçmasın diye kilitledim” dedi.

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