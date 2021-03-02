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Kızını döven babaya hakimden flaş tepki!

02 Mart 2021 Salı - 15:17 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 15:19

İstanbul’da 15 yaşındaki kızını döven kocasını polis gelene kadar kaçmaması için odaya kilitleyen anneye, “hürriyeti yoksun bırakmak” suçundan dava açıldı. Duruşmada savunma yapan anne Hacer G., “Bizi sürekli dövüp polis gelene kadar kaçıyordu. Bu sefer kaçmasın diye kilitledim” dedi. Kızını yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan baba ise savunmasında, “Bir tokat vurmuşum çok mu?” deyince hakim; “Çok” diyerek tepki gösterdi.


İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Hacer G. ile müşteki sanık olan eşi Burhan G. birlikte katıldı. Davanın mağduru olan 15 yaşındaki Songül G. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunma yapan Hacer G. olay günü eşi Burhan’ın kızı Songül’e küfür etmeye başladığını söyleyerek, “Sonra da bir anda Songül’e vurmaya başladı. Songül de ona vurdu. Benim kendisine saldırma gibi bir durumum yok. Ben onları ayırmaya çalıştım” dedi. Burhan G.’nin çocuklarını dövmeye devam etmesi üzerine polisi aradığını söyleyen Hacer G., “Polis gelene kadar da kaçmasın diye Burhan’ı odaya kilitledim. Çünkü bizi sürekli dövüp polis gelene kadar kaçıyordu. Bu sefer kaçmasın diye kilitledim” dedi.
 
ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİLER
 
Müşteki sanık Burhan G. ise kızının bir anda üstüne saldırdığını söyleyerek, “Ben yüzde 70 engelliyim. İşten çıkarıldım. Maddi durumum kötü, 5 çocuğum var bir tokat vurmuşum çok mu?” dedi. Bunun üzerine hakim, “Çok” diye yanıt verdi.  İfadesinin sonunda eşiyle barıştığını söyleyen Burhan G., davanın düşmesini istedi. Hacer G.’de barıştıklarını söyleyerek, “Kızım Songül adına da şikayetçi değilim” dedi. Ancak mahkeme babası tarafından darp edilen 15 yaşındaki mağdur Songül G.’nin de dinlenmesi için duruşmayı erteledi. (Milliyet)
 

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