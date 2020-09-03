Kızına anlattığı masalın sonunu değiştirdi

Verdiği kilolar sonrasında ekranın jönleri arasına giren ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada da sık sık gündem oluyor.

"REVİZE ETTİM"

Başarılı oyuncu son paylaşımında kızına masal okurken yaptığı bir revizeden bahsetti. Masalın sonunda prens ve prensesin evlendikleri kısmı kendince değiştiren Kaygılaroğlu bu hareketini şu sözlerle aktardı: "Az evvel kızı yatırırken 'Uyuyan Güzel’i anlatıyordum. Finaldeki ‘prensle evlenmişler’i birbirlerini tanımak için zaman tanımışlar, yemeğe falan gitmişler, ‘prens iyi davranıyor mu’ diye bir süre Uyuyan Güzel beklemek istemiş diye revize ettim.”