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Kızılhaçta "cinsel istismar" skandalı

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 19:17 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 19:17

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), üç yılda 21 personelinin "cinsel istismar" nedeniyle işten atıldığını veya istifa etmek zorunda kaldığını duyurdu.


Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın bazı çalışanlarının Haiti'de  depremzedelerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasının  ardından benzer bir skandal da ICRC'de ortaya çıktı.
 
ICRC Genel Direktörü Yves Daccord, kuruluşun resmi sitesinde yaptığı  açıklamada, ekibinden para karşılığı ilişkiye girmek gibi cinsel istismar  konusundaki verileri taramalarını istediğini belirterek, bu kapsamda 2015'ten bu  yana işledikleri "cinsel suçlar" nedeniyle 21 ICRC çalışanının işten kovulduğunu  veya iç soruşturma esnasında istifa ettiğini tespit ettikleri itirafında bulundu.
 
Daccord, yardım kuruluşunda çalışan iki kişinin de cinsel istismar  şüphesiyle sözleşmelerini yenilemediklerini belirterek, "Bu sayıları bildirmekten  derin üzüntü duyuyorum. Bu tür davranışlar hizmet sağladığımız insanlara ve  topluluklara bir ihanettir. İnsan onuruna aykırıdır ve bunları önlemede daha  dikkatli olmalıydık." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kızılhaçın dünya genelinde 17 binden fazla çalışanı bulunduğunu dile  getiren Daccord, "Bildirilmesi gereken bazı (cinsel) vukuatların  bildirilmemesinden veya bildirilen hadiselerle ilgili gerekenlerin  yapılmadığından endişe duyuyoruz. Bununla ilgili gerekenleri yapmak için harekete  geçiyoruz." bilgisini paylaştı.
 
Oxfam'daki skandal ortaya çıkarılmıştı
 
İngiliz Times gazetesinin iki hafta önce yayımladığı araştırmada, 2010  depreminin ardından Haiti'ye yönelik yardım faaliyeti sırasında yaşanan cinsel  istismar vakalarına dair yapılan iç soruşturmanın ardından görevini suistimal  etmekle suçlanan 3 Oxfam çalışanının istifa ettiği, 4 çalışanın ise kovulduğu  ortaya çıkmıştı.
 
Kuruluşun "seks skandalına" dair hazırladığı gizli raporda, söz konusu  kişilerin muhtaç durumdaki insanlara yardım karşılığı cinsel istismarda  bulunmakla suçlandığına, cinsel istismara uğrayanların bir bölümünün "reşit  olmayabileceğine" dikkat çekilmişti.
 
Haberin yayımlanmasının ardından Oxfam yetkilileri, olayın üzerini  örtmekle suçlanmış, gönüllü olarak kuruluşun elçiliğini ve sözcülüğünü yapan çok  sayıda ünlü durumu protesto ederek desteklerini çektiğini açıklamıştı.
 

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