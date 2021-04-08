İlçe merkezindeki Kasaplar Çarşısı'nda, bazlama satışı yapan Kemal Güzel'in iş yerinde, saat 05.00 sıralarında, yangın çıktı. Diğer iş yerlerine de sıçrayan alevleri görenlerin ihbarıyla çarşıya, itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 20 iş yeri, kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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- Kızılcahamam'daki çarşıda yangın! 20 iş yeri kullanılamaz hale geldi
Kızılcahamam'daki çarşıda yangın! 20 iş yeri kullanılamaz hale geldi
Mustafa ÖZDEMİR/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA) | 08 Nisan 2021 Perşembe - 9:33 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 9:33
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Kasaplar Çarşısı'ndaki dükkanda çıkan yangın, diğer iş yerlerine de sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 20 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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