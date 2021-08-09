Kızılay yangınlarda doğru davranış kurallarını güncelledi!

Kızılay Akademi, ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla birlikte, yangınlarda doğru davranış kuralları çalışmalarını güncelledi. Yangına maruz kalanlar ve yangınlara müdahale için gönüllü olanların uyması gereken kuralları broşür haline getiren Kızılay, daha fazla insana ulaşabilmek için kuralları sosyal medya hesaplarından da yayımladı. İşte yangınlarda herkes için doğru davranış kuralları…

Kızılay Türkiye’de meydana gelen yangınlar ile birlikte , yangınlarda doğru davranış kuralları çalışmalarını güncelledi. Yangınlara müdahale için gönüllü olanların uyması gereken kuralları broşür haline getiren Kızılay , yangınlarda herkes için doğru davranış kurallarını tek tek açıkladı.

ORMAN YANGINLARI SIRASINDA DOĞRU DAVRANIŞ KALIPLARI

GENEL DAVRANIŞ KALIPLARI

- Yangın başladığını fark ederseniz Alo 177 ihbar hattını arayın ve doğru konum bilgisi verin.

- Resmi kurumlardan gelen uyarıları ve hava tahminlerini dikkate alın.

- Aşırı sıcaklardan dolayı sık sık su için.

- Hayatınız için asıl tehlikeyi oluşturan alevlerden çok duman dır. Dumana karşı uygun maske kullanın.

- Isıdan korunmak için varsa uygun eldiven ve gözlük kullanın.

- Paniğe kapılmadan durum değerlendirmesi ve tahliye planı yapın.

- Profesyonel eğitiminiz ve teçhizatınız yoksa uzman ekiplerin yangına müdahalesini bekleyin.

BİNADA DOĞRU DAVRANIŞ KALIPLARI

- Binada bulunan herkesin katılımıyla durum değerlendirmesi yapın.

- Bina çevresinde, çatıda ve oluklardaki yanıcı maddeleri- kurumuş otlar, bitki artıkları gibi potansiyel yakıtları temizleyin. Her türlü yanabilir eşyayı içeri çekin.

- Çatı ve duvarları ıslatın, çevredeki otları ve ağaçları ıslatın.

- Ateşin geçmesinin zor olacağı hendek gibi bir yangın emniyet şeridi oluşturun.

- Yangının geliş yönündeki tüm kapı ve pencereleri kapatın ancak kesinlikle kilitlemeyin.

- Bina içindeki lavabo, küvet gibi donanımı ve tüm kaplara su doldurun.

- Acil durum malzemelerini kontrol edin eksik varsa tamamlayın.

- Dumanın girmesini tamamen engelleyebileceğiniz bir oda seçin.

- Duman ve kıvılcım girebilecek tüm açıkları ıslak bezlerle tıkayın.

TAHLİYE OLURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DOĞRU DAVRANIŞ KALIPLARI

- Yetkililer tarafından evden ayrılmanız istenirse bunu mümkün olduğunca hızlı yapın.

- Aile Afet Planınızı uygulayın.

- Yangından kaçarken en güvenli yolu seçin. Yangının yön değiştireceğini unutmayın.

- Acil durum malzemelerini, kıymetli eşya ve önemli belgelerinizi almayı unutmayın.

ORMAN YANGINI SIRASINDA ARAÇTA DOĞRU DAVRANIŞ KALIPLARI

- Aracınızı bitki örtüsünden olabildiğince uzak bir noktaya park edin.

- Aracınızın tüm cam ve kapılarını kapatın.

- Arabanın tabanına yüzükoyun uzanın. Varsa üzerinizi battaniye gibi kalın bir eşyayla örtün ve yangın geçinceye kadar araç içerisinde bekleyin.

- Görünebilmek için aracınızı farlarını açık bırakın.

- Durumunuzu ilgililere iletin.

YANGINLAR SONRASI EVE DÖNÜŞ

- Orman yangınları sonrası eve dönüş için yetkililerin onayını bekleyin.

- Yangın tehlikesi geçip eve döndüğünüzde öncelikli çatınızı kontrol edin.

- Birkaç saatte bir çatı da dâhil olmak üzere evin her yerini kontrol edin.

- Unutmayın, yangından geriye kalan közler rüzgârla uçabilir ve yeni bir yangına neden olabilir. Teyakkuzda olun.

- Eviniz yangından hasar almışsa kesinlikle eve girmeyin.

- Yetkililerden evinizde hasar tespiti yapılmasını talep edin.

- Elektriği kontrol edin, şalter açık olduğu halde güç yoksa kendiniz müdahale etmeyin.

- Sıhhi tesisat ve kanalizasyon borularına müdahale ederken taşıdıkları sağlık riskini göz önünde bulundurarak uygun araç gereç kullanın.

ORMAN YANGININ ARDINDAN ÇEVRENİN KONTROLÜ

- Halen sıcak olan yerlerin tekrar alev alabileceğini unutmayın.

- Hasarlı enerji nakil hatlarından uzak durun.

- Güvenliğiniz için kül çukurlarını işaretleyin.

- Toz parçacıklarını solumamak için uygun maske kullanın.

- Deri eldiven, ağır tabanlı ayakkabı gibi koruyucu eşya kullanın.

ORMAN YANGINLARININ ARDINDAN GIDA VE SULARIN KONTROLÜ

- Isıya, dumana veya kurumaya maruz kalmış yiyecekleri atın.

- Kirlenmiş olabileceğini düşündüğünüz suları asla kullanmayın.