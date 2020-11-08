Kızılay şoför alımı 2020! Kızılay şoför alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları

Türk Kızılay şube yapılanması kapsamında çeşitli il ve ilçelerde çalıştırmak üzere en az ilköğretim mezunu şoför alıyor. Kızılay şoför ilanı yayınlandı. Peki, Kızılay şoför alımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay şoför alımı başvuru şartları ne? İşte Kızılay ulaştırma hizmetlerine alınacak destek personeli şoför ilanı detayları...

Konya, Manisa, Trabzon, Kızılay şoför alımı ilanı yayınlandı. Kızılay en az ilköğretim mezunu ve en az B sınıfı ehliyete sahip şoför alıyor. Diyarbakır Elazığ ve İstanbul merkez ve ilçelerine alınacak Kızılay şoför alımı başvuru şartları belli oldu. Peki, Kızılay şoför alımı başvurusu nasıl yapılır? Kızılay şoför alımı başvuru şartları ne? İşte Kızılay şoför alımı ilanının detayları...

Türk Kızılay şube yapılanması kapsamında Diyarbakır, Konya, Manisa, Trabzon, Elazığ ve İstanbul merkez ve ilçelerinde en az ilköğretim mezunu şoför istihdam edecek. Kızılay şoför alımı ilanına göre, başvuru yapacak adayların, en az ilköğretim mezunu olmaları ve en az B sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekiyor.

Kızılay şoför alımı ilanı için işe alım yapılacak il ve ilçeler şu şekilde belirtildi:

- Trabzon (Merkez), İlçeler: Akçaabat, Ortahisar

- Elazığ (Merkez)

- İstanbul (Avrupa)

KIZILAY ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- En az ilköğretim tercihen Lise mezuniyeti,

- Tercihen en az 2 yıl iş deneyimine sahip ve aktif sürücülük tecrübesi olan,

- En az B sınıfı tercihen E sınıfı ehliyete sahip olan ve diğer ehliyet sınıflarına sahip olması durumunda ilgili belgeleri ibraz edebilecek,

- Tercihen Forklift, SRC ve Psikoteknik belgesi’ne sahip olan

- Seyahat engeli olmayan,

- Görevini yerine getirmesine engel sağlık sorunu bulunmaması,

- İletişim becerileri ve temsil kabiliyeti olan,

- Aktif ve dinamik çalışabilen,

- Takım çalışmasına yatkın,

- Çözüm ve sonuç odaklı,

- Gelişim odaklı,

- Paydaş memnuniyetine önem veren,

Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için)

KIZILAY ŞOFÖR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kızılay şoför alımı başvurusu yapmak isteyen adayların www.basvuru.kizilaykariyer.com adresinde kullanıcı girişi oluşturmaları gerekiyor. Sisteme üye olan adayların sistemde bulunan özgeçmiş formunu doldurmaları, Kariyer Bilgileri/Tercihlerim bölümündeki tüm soruların cevaplanması gerekiyor. Ayrıca adayların, sistemdeki özgeçmişlerine fotoğraflarını eklemeleri, İstanbul ve Elazığ illeri için, ilçe seçeneğinin merkez olarak yazılması gerekmektedir.

GÖREV TANIMI

- Şube bünyesinde ihtiyaç duyulacak şehir içi ve şehir dışı ulaşımı sağlamak,

- Transfer edilecek kişi veya kişileri karşılamak ve gerektiğinde tekrar belirtilen güzergâha transferini sağlamak,

- Hizmet araçlarını trafik kuralları çerçevesinde kullanmak, görevli olduğu taşıtın iç ve dış temizliğini yapıp, her an hizmete hazır bulundurmak,

- Şube deposundan çıkacak yardım malzemelerinin dağıtım noktasına ulaştırılmasını sağlamak, gerektiğinde dağıtımlara destek vermek,

- Yola çıkmadan önce belirlenen güzergah doğrultusunda izlenecek yol hakkında bilgi edinilmesi ve harita kontrolünün yapılması,

- Afet ve Acil yardımlar ile sosyal hizmetler alanında şehir içi/şehir dışında düzenlenen faaliyetlerde ulaşım hizmetini sağlamak, faaliyetlere gerekli desteği vermek,