Kızılay personel alımı 2021… Kızılay KPSS'siz 9 şehirde personel ve veri memuru alımı yapacak!

Kızılay personel ve memur alımı yapacak. Kızılay bünyesine farklı pozisyonlarda çalıştırmak üzere personel ve veri memuru alımı yapılacak. Kızılay personel ve memur alımı yapılacak kadrolar ile başvuru şartları…

Kızılay 9 şehirde KPSS'siz personel alımı yapacak. İkamet şartı aranmayan ilana göre başvurula başladı. Kızılay personel alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvurularını internet üzerinden oluşturulacak özgeçmiş ile yapabilecek. Kızılay personel ve memur alımı detayları…

KIZILAY PERSONEL VE MEMUR ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

Burdur,

Hatay,

Isparta,

Karabük,

Kilis,

Mersin,

Şırnak,

Ankara,

Gaziantep.

KIZILAY PERSOENL ALIM YAPILACAK KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

Mali ve Destek Hizmetler Uzmanı

- En az ön lisans tercihen Lisans mezuniyeti(Tercihen iibf),

- Tercihen STK'larda gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi,

- İlgili alanda en az 2 yıl iş deneyimi,

- Tercihen İngilizce dil bilgisi,

- İyi düzeyde MS Office programları ve 365 uygulamaları bilgisi,

- Mali işler ve çalışma mevzuatı bilgisi,

- Tercihen proje yönetimi bilgisi ve deneyimi,

- Tercihen SAP kullanım bilgisi,

- Muhasebe/bordro-tahakkuk bilgisi,

- Tercihen Satın alma/lojistik süreçleri bilgisi,

- Yazışma teknikleri konusunda bilgi sahibi,

- Dokümantasyon yönetimi ve raporlama becerisi,

- Etkili iletişim ve sunum becerisi,

- Takım çalışmasına yatkın,

- Çözüm ve sonuç odaklı,

- Proaktif,

- Gelişim odaklı,

- Paydaş memnuniyetine önem veren,

- Askerlik engeli bulunmayan (erkek adaylar için),

- Seyahat engeli bulunmayan,

- B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.

Performans Yönetimi Uzmanı

• Lisans mezuniyeti, (Tercihen İİBF, Mühendislik vb. bölümler),

• İlgili alanda en az 3 yıl deneyimi olan,

• Tercihen İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma yazma, konuşma) olan,

• MS Office ve Office 365 programlarına hakim,

• Tercihen Success Factors “Performance Management and Goal Management” modülüne hâkim,

• Aktif ERP kullanım bilgisine sahip (Tercihen SAP ilgili İK Modüllleri),

• Hedef bazlı performans yönetim sistemi bilgisi ve deneyimi olan,

• Değerlendirme Merkezi uygulamaları bilgisine sahip,

• Yetkinlik Değerlendirme süreçlerine hâkim,

• İletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,

• Çözüm ve sonuç odaklı,

• Takım çalışmasına yatkın,

• Proaktif ve gelişim odaklı,

• Paydaş memnuniyetine önem veren,

• Değişim yönetimi yaklaşımı olan,

• Kavramsal düşünme becerisi gelişmiş,

• Planlama ve organizasyon becerisine sahip,

• Kriz yönetimi becerisi olan,

• Zamanı etkin yönetebilen,

• Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için),

• Seyahat ve sağlık engeli bulunmayan,

• B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı

• Lisans mezuniyeti, (Tercihen İİBF, Mühendislik vb. bölümler),

• İlgili alanda en az 3 yıl deneyimi olan,

• Tercihen İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma yazma, konuşma) olan,

• MS Office ve Office 365 programlarına hâkim,

• Aktif ERP kullanım bilgisine sahip (Tercihen SAP ilgili İK Modüllleri),

• Tercihen Success Factors “Succession and Development” modülüne hâkim,

• Kariyer ve yetenek yönetimi süreçlerine hâkim,

• Değerlendirme Merkezi uygulamaları bilgisi ve deneyimi olan,

• Yetkinlik değerlendirme sistemlerine hâkim,

• İletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,

• Çözüm ve sonuç odaklı,

• Takım çalışmasına yatkın,

• Proaktif ve gelişim odaklı,

• Paydaş memnuniyetine önem veren,

• Değişim yönetimi yaklaşımı olan,

• Kavramsal düşünme becerisi gelişmiş,

• Planlama ve organizasyon becerisine sahip,

• Kriz yönetimi becerisi olan,

• Zamanı etkin yönetebilen,

• Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için),

• Seyahat ve sağlık engeli bulunmayan,

• B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen.

Metin Yazarı

Lisans mezuniyeti, (Tercihen edebiyat veya iletişim bölümlerinden mezun)

İlgili alanda en az 3 yıl deneyimli,

İyi düzeyde MS Office programları bilgisine sahip,

İyi seviyede İngilizce bilgisi, (okuma yazma, konuşma)

Film, belgesel, klip vb. Prodüksiyon çalışmalarında metin hazırlama deneyimi olan,

Dil bilgisi kurallarına hakim iletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,

Zamanı etkin yönetebilen ve sonuç odaklı Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş olan,

Tercihen askerlik hizmetini tamamlamış, (erkek adaylar için)

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Prodüksiyon ve İçerik Yetkilisi

Lisans mezuniyeti, (Bilgi ve Belge Yönetim bölümlerinden mezun)

İlgili alanda en az 3 yıl deneyime sahip,iyi düzeyde MS Office programları bilgisi olan,

Tercihen İyi seviyede İngilizce bilgisi (okuma yazma, konuşma),

Adobe tasarım programlarına en az orta derecede hakim, ,

Fotoğraf estetiğine önem veren hızlı klavye kullanabilme yeteneğine sahip,

İletişim ve sunum yeteneği kuvvetli,zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

Tercihen askerlik hizmetini tamamlamış, (erkek adaylar için)

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen.

Doktor

Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen)

Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip,

Tam zamanlı çalışabilecek,

Mecburi hizmetini tamamlamış,

Takım çalışmasına yatkın,

Seyahat engeli olmayan,

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Sosyal sorumluluk sahibi,

Raporlama Takım Lideri

İlgili alanlarda en az bir üniversite diplomasından (4 yıl) mezun olmuş,

İlgili alanda en az 4 yıl deneyimli,

Mükemmel İNGİLİZCE bilgisi bir ZORUNLULUKTUR ve test edilecektir,

Raporlama ile ilgili güçlü teknik ve analitik beceriler,

İyi proje yönetimi, mantıksal çerçeve ve gösterge geliştirme ve takip bilgisi,

Organizasyonel öğrenmeyi, hesap verebilirliği ve performansı destekleme ve bunlara dahil olma becerisi,

İyi Bilgi Yönetimi ve CBS bilgisi

Birden fazla görevi yönetme yeteneği ile son derece organize,

İyi derecede teklif / hibe yazımı bilgisi

Kurumsal raporlama prosedürlerini ve mekanizmalarını destekleme deneyimi

İyi bir takım oyuncusu olmak,

Çalışma saatlerinde esnek olmak ve seyahat kısıtlaması olmaması,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü yoktur veya en az 2 yıl askerlik hizmetini erteleme.

Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı

Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun,

Tercihen veri analizi, iş zekası ve uygulamaları hakkında en az 2 yıl profesyonel deneyim sahibi,

MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,

Tercihen Java, Pyhton vb. programlama dillerine hakim,

Tercihen SPSS, R vb. istatistiksel araçları kullanabilen,

Çok iyi düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce ifade yeteneğine sahip,

Stratejik bakış açısına sahip, dikkatli ve sonuç odaklı çalışabilen,

Etkin ve etkili iletişim kurabilen,

Ekip çalışmasına yatkın,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

Çağrı Merkezi Operatörü

Lisans mezunu,

Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,

Ms Office programlarını etkin kullanabilen,

İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),

Ekip çalışmasına yatkın,

İletişim yetkinliği güçlü,

İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,

Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü,

Sabırlı ve gelişime açık,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,

BAŞVURU ADRESİ

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Üsteki linke giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda özgeçmiş bırak yazan yerden giriş yapıp başvurunuzu yapabilirsiniz.