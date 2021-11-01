Kızılay, mali yapısını güçlendirmek için halka arz çalışmalarına başladı. Şirket, ayrıca 150 milyon Euro yatırımla Erzincan ve Afyon’daki soda fabrikalarında şişe üretim tesisi kuracak. İşte Kızılay İçecek halka arz ne zaman? Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık halka arz ile ilgili bilgi verdi.

Kızılay İçecek halka arz oluyor. Halka arz haberini Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık verdi. Dünya Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Kınık, 50 milyon Euro yatırımla Erzincan ve Afyon’daki soda fabrikalarında şişe üretim tesisi kuracaklarının da müjdesini verdi.

Sadece geçen yıl 20 milyonu aşkın insani yardım ulaştıran ve yardımlarda kamu kaynağı kullanmayan Kızılay, sürdürülebilir insani yardım finansmanı için mali yapısını güçlendirecek projelere imza atmaya hazırlanıyor. Bu aşamada bünyesindeki, çadır, içecek, gayrimenkul gibi faaliyet kollarını Kızılay Yatırım Holding çatısı altında toplayan Kızılay, operasyonel maliyeti azaltmak için 150 milyon Euro yatırımla Erzincan ve Afyon’daki soda fabrikaları bünyesinde şişe üretim fabrikası kuracak.

KIZILAY İÇECEK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kınık, halka arz ile ilgili şunları söyledi:

“Portföy yönetim şirketimiz var. Bu şirketimizle de hem Kızılay’ın kendi yatırımlarının fon mantığında yönetilmesini sağlamak, hem de Kızılay’a yatırımcı olmak isteyen, Kızılay’ın projelerine inanan yatırımcılara da daha güvenli, SPK denetiminde olan bir yatırım imkanı sağlıyoruz.

Hem kendi sermaye temerküzümüzü oluşturmak hem de Hazine ile konuştuğumuz bir başka husus var. Sosyal girişimcilik, işletmecilik konusunda bir model oluşturup, insanlara özellikle aşırı yoksul insanlara kooperatifçilik mantığıyla, değer zincirinin içinde onu koruyarak birtakım iş imkanı sunmak gibi bir vizyonumuz var. Pilot uygulamalarda başarıyı yakaladık. Mardin, Şanlıurfa’da tarıma dayalı değer zincirlerinde üretimlerimiz var. Mülteci fakir topluluklarla ev sahibi fakir toplulukları bir araya getirip, hasılatı beraber paylaşmalarını öngören bir model başardık. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz o bölgelerde.

Amiral gemimiz Kızılay İçecek’in halka arzı konusunda çalışmamız devam ediyor. Halka arzda yatırım danışmanlığını yürüten banka ile çalışmalarımızı yürüyoruz. Onlar, değerlemelerini kıymetini ortaya koydular. Biz de eğer piyasalar uygun olursa, ekonomik göstergeler açısından uygun olursa bunu halkımızla buluşturmayı arzu ediyoruz.”