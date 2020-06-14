14 Haziran 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.835 0.62 EURO 7,6810 -0.65
USD 6,8190 -0.30 ALTIN 379,720 -0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kızılay Başkanı Kınık'tan uyarı: Deprem fırtınasına benziyor...

14 Haziran 2020 Pazar - 18:57 | Son Güncelleme : 14 06 2020 - 18:57

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada ''Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli'' uyarısında bulundu.


Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter'dan açıklama yapan Kerem Kınık, şu ifadeleri kullandı: 
Bingöl - Karlıova Kaynarpınar ve civar köylerde etkili olabilecek #deprem merkezinde 4 üzeri artçılar oluyor
Evlerinde ve Hayvan barınaklarında hasar olan vatandaşlarımız kesinlikle buralara girmesinler. Orta hasarlı binalar bu artçılarla yıkılabilir.
17:24 - 5.7 Büyüklük
17:34 - 4.6 Büyüklük
18:09 - 4.7 Büyüklük
Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli. Valilik ve Afad’dan gelecek uyarılar izlenmeli.
Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal etti.

ETİKETLER

Kızılay Kerem Kınık Bingöl
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.