Kızılay Başkanı Kınık'tan uyarı: Deprem fırtınasına benziyor...

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada ''Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli'' uyarısında bulundu.

Bingöl'deki 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter 'dan açıklama yapan Kerem Kınık, şu ifadeleri kullandı:

Bingöl - Karlıova Kaynarpınar ve civar köylerde etkili olabilecek #deprem merkezinde 4 üzeri art çılar oluyor

Evlerinde ve Hayvan barınaklarında hasar olan vatandaşlarımız kesinlikle buralara girmesinler. Orta hasarlı binalar bu artçılarla yıkılabilir.

17:24 - 5.7 Büyüklük

17:34 - 4.6 Büyüklük

18:09 - 4.7 Büyüklük

Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli. Valilik ve Afad ’dan gelecek uyarılar izlenmeli.

Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal etti.