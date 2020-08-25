Kızıl Elma neresi? Hedef Kızıl Elma ne demek? İşte Kızıl Elma Marşı

Kızıl Elma neresi, Hedef Kızıl Elma ne demek sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan Kızıl Elma marşının ardından Kızıl Elma neresi? Kızıl Elma nedir? Hedef Kızıl Elma ne demek? soruları araştırılıyor. İşte Kızıl Elma hakkında bilmeniz gerekenler...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Kızıl Elma marşı hazırlandı. Kızıl Elma marşının ardından pek çok kişi de 'Kızıl Elma' merak ediyor. Peki, Kızıl Elma nedir? Kızıl Elma neresi? Hedef Kızıl Elma ne demek? İşte Kızıl Elma hakkında merak edilenler...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Kızıl Elma” marşını “Bizim için Kızıl Elma? büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt’ten 15 Temmuz ’a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebeli Tarık’tan Hicaz ’a Balkanlardan Asya’ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir.” sözleriyle Twitter hesabından paylaştı.

Kızıl Elma marşının klibi, 1071 Malazgirt Zaferi’nden Osmanlı Devleti ’nin kuruluşuna, İstanbul ’un Fethinden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşına, 15 Temmuz Destanından günümüze kadar aynı ruhun taşındığı temaları üzerine kurgulandı.

KIZIL ELMA NEDİR?

Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir. Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler.

KIZIL ELMA NERESİ?

Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hakimiyeti idealini, kimi zaman da Türk birliği idealini ifade etmiştir. "Kızıl", Türk kültüründe genellikle kıymetli sayılan bir renk; "elma" ise mistik bir yanı bulunan; bolluk, bereket, şifa kaynağı olarak görülen bir meyvedir. Ancak Kızıl Elma sembolleştirilmesinin elmaya değil, Eski Türklerde Güneş ve Ay’ı anlatan kızıl topa dayandığı düşünülür. Bu top, ‘muncuk’ adıyla bayrak ve tuğların tepesini süslemiş ve bazen zaferin işareti, bazen hakimiyetin sembolü, bazen de fethedilmek üzere hedef seçilen yeri ifade etmiştir.

İŞTE KIZIL ELMA MARŞI

Kızıl Elma marşının sözleri şu şekilde:

"Canlar canının yolunda ancak/ Kızıl elma hedefine ulaşılacak/Vadedilmiş olan ilahi nur Hak/ Ebedi mutlak hakim olacak

Kızıl elmanın fethiyle ancak/ Yeryüzü sükun huzur bulacak/ Geliyoruz ey şanlı al bayrak/ Vatan aşkıyla her köşe bucak

Arşa yükselsin tekbir sesleri/ Allah-u Ekber arş ileri/ Türk'ün askeri candır siperi/ Kahraman yurdumun onur izzeti

Arşa yükselsin tekbir sesleri/Allah Allah diyerek dönmeyiz geri /Vur ki inlesin zalimin sesi /Yedi cihan duysun hür sesimizi

Şanlı Türkiyem al bayrağına/ Bağlıyız gönülden canım vatana/ Başlar koyar yoluna tüm cihanda/ Şu çılgın Türkler hilal uğruna

Haydi Türkiyem Allah aşkına/ Tarihe bir daha damga vurmaya/ Ey aziz millet vatan namına/ Yeniden nesillere ilham olmaya

Malazgirt’te şahlanan Sultan Alparslan/ Kuruluş'ta Osman Gazi oluyor bu kan/ Fetihlerle müjdelenen Sultan-ı Cihan/ Çanakkale meydanında çocuk kahraman

Nesebinden geliyor yine aynı kan/ Dirilişle yeniden yazıyor destan/ İ'la-yi Kelimetullah bekliyor cihan/ İstikamet kızıl elma vermeyiz aman

Malazgirt’te şahlanan Alparslan gibi/ Zaferlerle tarih yazan ecdadım gibi/ Çağ kapatıp çağ açan ceddimiz gibi/ Hedefimiz kızıl elma marş ileri."