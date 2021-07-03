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Düğün sevinci yaşarken acı haber geldi! ‘Gelinliğini istiyorum’
Meksika’da Fransız nişanlısı ile dünya evine girmeye hazırlanan Arzu Nena Butt, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kızının ölümüyle sarsılan Fatma Yetik’in feryadı yürekleri dağladı.
Kuşadası'nda yaşayan Arzu Nena Butt, grafik tasarımcı olarak çalışırken, 2 yıl önce Tayland’da geziye gitti. Gezi sırasında tanıştığı Fransız vatandaşı Swann Nagat ile arkadaşlıkları evliliğe doğru giden Butt, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl Kuşadası’na dönmek zorunda kaldı.